Comment regarder Al Qadsiah - Al-Fayha avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 27 nov. 2026 - 09:20 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah reçoit Al-Fayha au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar, pour un match de Saudi Pro League.

Deuxième du classement, Al Qadsiah est dirigé par Brendan Rodgers et marque beaucoup de buts.

Lors de son dernier match, le 24 novembre, Al Qadsiah s’est imposé 5-1 face à Shabab Al-Ahli Dubai en Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette victoire faisait suite à un succès 5-0 contre Al-Gharafa dans la même compétition et à une victoire 6-0 sur le terrain d’Al Riyadh en championnat.

Al-Fayha occupe la 13e place et est entraîné par Fabio Carille. Ses résultats sont irréguliers : une victoire 4-1 contre Al-Faisaly le 31 octobre, mais aussi des défaites face à Al Ahli et Al Khaleej.

Les visiteurs ont également fait match nul contre Al Hazem et Al Riyadh lors de leurs cinq derniers matches de championnat. Ils chercheront donc à confirmer leur victoire contre Al-Faisaly.

Voici ce que nous savons sur le match et les moyens de le suivre.

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