Al-Owais sème la panique… Va-t-il manquer le match entre l'Arabie saoudite et l'Espagne ?

Mohamed Al-Owais, le gardien de but de l’équipe d’Arabie saoudite, a suscité l’inquiétude au sein du staff des « Verts » à quelques heures de leur rencontre face à l’Espagne, programmée ce dimanche pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Selon plusieurs sources, le gardien saoudien souffrirait d’une blessure contractée dans les dernières minutes du match nul (1-1) face à l’Uruguay lors de la première journée.

Lors des dernières séances d’entraînement de la sélection saoudienne, le gardien n’a pas pris part à la partie finale de la séance et est resté sur le banc aux côtés de plusieurs membres du staff technique.

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Son absence a suscité l’inquiétude parmi les observateurs, jusqu’à ce que les médias présents confirment qu’il était simplement en phase de récupération et que sa participation au match contre l’Espagne n’était pas remise en question.

Face à l’Uruguay, il avait brillé en repoussant neuf tirs, dont quatre dans la surface, et obtenu la meilleure note du match.



