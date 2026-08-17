Al-Owais lâche une bombe : notre objectif à Al-Hilal est de remporter la Coupe du monde des clubs

Mohammed Al-Owais, gardien de but d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a dévoilé les ambitions du « Zaïm » (le Leader) pour la saison en cours, affirmant que porter le maillot du club représente un rêve pour n'importe quel joueur, compte tenu du volume de compétitions que dispute le club sur les plans national, continental et international.

Al-Owais a participé à la victoire d'Al-Hilal face à Al-Raed sur le score de 2-0, lundi soir, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Lieux Saints, permettant à l'équipe de poursuivre son parcours dans la compétition, tandis que le gardien saoudien a bénéficié d'une nouvelle occasion de jouer avec le « Zaïm ».

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Al-Owais a déclaré, dans des propos tenus sur le réseau « Thmanyah » après la rencontre : « Al-Hilal dispute près de 60 matches par saison, alors que si tu jouais dans un autre club, tu en disputerais environ 30. Par conséquent, même si tu es le deuxième gardien d'Al-Hilal, tu peux obtenir 20 ou 25 matches, ce qui est un taux tout à fait normal. »

Le gardien d'Al-Hilal a expliqué que la pression des matches et le changement du calendrier des compétitions au cours de la saison en cours lui offrent de plus grandes occasions de jouer, ajoutant : « Avec la pression du calendrier des matches et la différence de programmation cette saison, mes chances de jouer sont devenues plus grandes, et je pense qu'Al-Hilal est la plus grande étape pour n'importe quel joueur saoudien ou étranger en Asie et dans le monde. »

Al-Owais a relevé le niveau des ambitions concernant les objectifs d'Al-Hilal, affirmant que l'équipe ne se contente pas de concourir pour les titres nationaux et continentaux, et il a déclaré : « Al-Hilal ne se représente pas uniquement sur le plan national, il est présent à la Coupe du Monde des clubs et dans les rendez-vous internationaux, et je pense que l'ambition d'Al-Hilal aujourd'hui est de remporter la Coupe du Monde des clubs, et cet objectif est à sa portée. »

Le gardien saoudien a ajouté : « Mes chances sont grandes cette saison, et j'ai de l'espace pour obtenir suffisamment de temps de jeu, et si Dieu le veut, je serai présent dans chacune des minutes où je jouerai, afin de me préparer pour les rendez-vous internationaux avec la sélection saoudienne, surtout avec le grand nombre de participations attendues cette année. »

Al-Owais a conclu ses propos en soulignant le grand statut dont jouit Al-Hilal, en disant : « Le club est la plus grande étape que n'importe quel joueur saoudien ou étranger puisse rejoindre », un message qui reflète l'estime qu'il porte à la valeur de l'équipe et à ses grandes ambitions au cours de la période à venir.