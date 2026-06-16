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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Owais et ses exploits : un joueur saoudien qui ose rêver et concrétise ses ambitions

Espagne vs Arabie saoudite
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M. Al Owais
Arabie saoudite vs Uruguay
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É.-U.
Uruguay

Première réaction du gardien international

Mohammed Al-Owais, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, a salué la performance des siens face à l’Uruguay, promettant même une marge de progression pour les prochaines sorties.

Les Saudis ont partagé les points avec l’Uruguay (1-1) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026 ; une rencontre au cours de laquelle Al-Owais a brillé en repoussant neuf tirs, dont quatre dans sa surface de réparation.

« Nous avons réalisé une belle performance contre l’Uruguay et nous aurions pu l’emporter, mais le match nul reste un résultat honorable. Nous travaillerons à corriger nos erreurs lors des deux prochaines rencontres », a-t-il déclaré à la télévision.

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Il a ajouté : « La sélection saoudienne a fait preuve d’une grande personnalité et s’est créée de nombreuses occasions ; l’adversaire ne s’est révélé qu’en deuxième mi-temps. »

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Interrogé sur sa propre performance, il a répondu : « C’est grâce à mes coéquipiers. Le joueur saoudien ose et concrétise ses rêves. Nous ne craignons personne et nous voulons toujours donner le meilleur de nous-mêmes. »

Il a conclu : « Il est normal qu’il y ait des erreurs lors du premier match, et à mesure que la compétition avance, le niveau va monter. »

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