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« Al-Nassr joue en infériorité numérique quand il est là » : les critiques pleuvent sur Ronaldo

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

« Rationaliser son temps de jeu » est-il la solution ?

Le niveau terne affiché par Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, lors du match face à Al-Ittihad samedi, a de nouveau ouvert la porte aux débats et aux controverses concernant l'influence de la légende portugaise sur les performances de l'équipe. 

Al-Nassr a subi sa première défaite de la saison en cours 2026-27 en Roshn Saudi League professionnelle, face à Al-Ittihad sur le score de 2-1.

Le journaliste sportif saoudien Abdelkarim Al-Zamel a exposé son point de vue sur la façon dont Cristiano Ronaldo est utilisé à Al-Nassr, estimant que l'équipe dispute pratiquement ses matches à dix joueurs lorsque l'attaquant portugais est sur le terrain.

Al-Zamel a écrit sur son compte de la plateforme « X » : « Avec la présence de Ronaldo, Al-Nassr joue en infériorité, même s'il marque. C'est une vérité que certains occultent. »

Il a évoqué la divergence des objectifs entre le joueur et le club, précisant : « L'objectif d'Al-Nassr est un titre, tandis que celui de Ronaldo est son millième but. »

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Al-Zamel estime que la solution ne réside pas nécessairement dans l'écartement de Ronaldo, mais plutôt dans la limitation de son temps de jeu, proposant de mieux l'exploiter durant la seconde mi-temps. Il a ajouté : « Limiter sa participation à la seconde mi-temps est dans son intérêt et dans celui de l'équipe ! »

Le total d'Al-Nassr s'est arrêté à 12 points à la deuxième place, tandis que la défaite d'« Al-Alami » a assuré la première place à Al-Hilal, Al-Ittihad se retrouvant pour sa part à la quatrième place avec 11 points.

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