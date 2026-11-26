Partager Suivez GOAL sur Google

Joao Felix semble parti pour rester durablement en Arabie saoudite après la décision d’Al-Nassr d’activer une importante prolongation de son contrat. Malgré les rumeurs persistantes d’un possible retour à Barcelone, l’international portugais aurait donné son accord pour rester à Riyad jusqu’en 2029.

Publicité

Un engagement dans le projet saoudien

Al-Nassr a pris les devants pour assurer l’avenir à long terme de Felix, en informant l’attaquant de sa décision de prolonger son séjour en Saudi Pro League jusqu’en 2029. Lors d’une récente réunion entre la direction sportive du club et le joueur, la formation de Riyad a clairement indiqué qu’elle n’avait aucune intention de vendre sa star ni de renoncer à la clause de prolongation prévue dans son contrat actuel. Cette évolution intervient après une période de nombreuses spéculations sur la suite de la carrière du joueur de 27 ans.

Selon Arriyadiyah, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid aurait accueilli très favorablement cette proposition et exprimé sa grande satisfaction quant à sa vie en Arabie saoudite. Felix a cité l’environnement positif d’Al-Nassr comme l’une des principales raisons de son regain de forme, qui lui a récemment valu de retrouver une place de titulaire en équipe du Portugal. Son bien-être à Riyad et ses bonnes relations avec la direction du club ont joué un rôle décisif dans la rapidité des négociations, ouvrant la voie à la poursuite de son aventure au Moyen-Orient. Selon les termes de ce nouvel accord, Felix devrait voir son salaire annuel augmenter sensiblement pour atteindre environ 12 millions d’euros. Le contrat comprend également des primes de performance liées aux résultats du club dans les compétitions nationales et continentales.

Les détails financiers et les versements à Chelsea

Cette prolongation entraîne aussi de nouvelles obligations financières liées à son transfert initial depuis la Premier League. Chelsea doit recevoir 20 millions d’euros supplémentaires dans le cadre du montant global du transfert. Al-Nassr devrait verser la moitié de cette somme restant due lors du prochain mercato estival. Le coût total de l’opération devrait atteindre 50 millions d’euros maintenant que la prolongation de deux ans a été confirmée.

Il avait déjà été révélé qu’Al-Nassr disposait d’une clause de prolongation automatique qui pouvait être contestée jusqu’à la fin du mois de mai. En trouvant rapidement un accord avec le joueur, le club a toutefois levé toute incertitude autour de l’échéance du 1er juin. Si la clause avait été annulée, le montant total du transfert se serait limité à 30 millions d’euros, mais la direction sportive du club a privilégié la conservation du meneur de jeu portugais plutôt que l’économie sur l’indemnité de transfert.

Publicité Publicité

Les espoirs de retour à Barcelone s’envolent

Pour Barcelone, cette évolution met définitivement fin à l’espoir de retrouver un joueur qui avait réalisé un prêt fructueux à l’Estadi Olimpic Lluis Companys lors de la saison 2023-24. Felix avait auparavant laissé entendre qu’il souhaitait retrouver le plus haut niveau européen pour disputer la Ligue des champions, citant même le parcours de Joao Cancelo comme une source d’inspiration pour obtenir une seconde chance en Catalogne.

Related Topics

L’attaquant n’a jamais caché son attachement au Barça, mais sa situation actuelle laisse penser qu’un retour est désormais impossible sur les plans logistique et financier. Al-Nassr étant en position de force et le joueur satisfait de son environnement actuel, Barcelone devra probablement chercher ailleurs pour renforcer ses options créatives.

Des performances record à Riyad

Depuis son arrivée au club en juillet 2025, Felix s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de Saudi Pro League. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : l’attaquant a inscrit 34 buts et délivré 28 passes décisives en 63 apparitions, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie remonte à mardi, lors du match de Ligue des champions Élite de l’AFC contre le club qatari d’Al-Sadd, où il a une nouvelle fois montré pourquoi il est considéré comme indispensable au dispositif tactique de son équipe.

Publicité

Sa première saison, en 2025-26, a été particulièrement historique : il a contribué à mener Al-Nassr au titre en Saudi Pro League. Felix a été le moteur créatif de l’équipe et a terminé meilleur passeur du championnat avec 13 passes décisives.