Comment regarder Al Nassr FC - Al-Sadd avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 13:15

Al Nassr reçoit Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC le mardi 24 novembre. Les deux clubs cherchent à prendre des points dans la zone Ouest.

Le club saoudien reste sur un revers. Il s’est incliné 3-1 sur le terrain d’Al Ahli vendredi en Saudi Pro League, et Cristiano Ronaldo a manqué un penalty après lui avoir donné l’avantage en début de match.

Cette défaite a mis fin à une série de quatre victoires consécutives. Auparavant, l’équipe d’Ange Postecoglou avait marqué beaucoup de buts, notamment lors d’une victoire 6-2 contre Pakhtakor Tashkent dans cette compétition.

Sadio Mane a manqué le match contre Al Ahli avec l’autorisation du club pour être auprès de son épouse lors de la naissance de leur bébé. Postecoglou a fermement défendu cette décision en conférence de presse d’après-match.

Al-Sadd affiche une forme plus modeste. L’équipe de Razvan Lucescu a battu Lusail SC 3-2 en Stars League vendredi, mais elle s’est aussi inclinée 4-3 contre Al-Rayyan plus tôt ce mois-ci.

Lors de sa dernière sortie sur la scène continentale, Al-Sadd a fait match nul 0-0 contre Al Ahli. Le club a également concédé un nul 1-1 face à Al Qadsiah. Al-Sadd a battu Al Nassr 2-1 lors de la dernière confrontation entre les deux clubs dans cette compétition.