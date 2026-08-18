Le club saoudien d'Al-Nassr disputera 8 matches lors de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite pour la saison 2026-2027, à raison de 4 confrontations à domicile et autant à l'extérieur, conformément au nouveau format de la compétition.

L'édition 2026-2027 constitue la quarante-cinquième édition de la plus importante compétition de clubs du continent asiatique, organisée par la Confédération asiatique de football, et représente également la troisième édition depuis le changement de nom de la compétition en « AFC Champions League Elite ».

La saison 2026-2027 marque une nouvelle étape dans l'histoire de la compétition, après que la Confédération asiatique de football a décidé d'élargir le nombre de clubs participant à la phase de ligue de 24 à 32 équipes, à raison de 16 clubs dans chacune des zones Ouest et Est.

Chaque équipe dispute 8 matches lors de la phase de ligue, les mieux classés se qualifiant pour les phases à élimination directe selon le nouveau format de la compétition.

Le tirage au sort a opposé Al-Nassr à 8 adversaires de la zone Ouest, avec 4 clubs rencontrés à domicile et 4 confrontations à l'extérieur. Les matches se présentent comme suit :

Al-Sadd (Qatar) — au stade d'Al-Nassr.

Al-Aïn (Émirats arabes unis) — à l'extérieur.

Navbahor (Ouzbékistan) — au stade d'Al-Nassr.

Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis) — à l'extérieur.

Al-Gharafa (Qatar) — au stade d'Al-Nassr.

Al-Wasl (Émirats arabes unis) — à l'extérieur.

Pakhtakor (Ouzbékistan) — à l'extérieur.

Al-Shamal (Qatar) — au stade d'Al-Nassr.

Al-Nassr entame ainsi son parcours en phase de ligue par des confrontations solides et variées face aux clubs du Qatar, des Émirats et de l'Ouzbékistan, à la recherche d'une place en phases à élimination directe et d'une chance de disputer le titre continental.