La Fédération saoudienne de football a dévoilé l'ensemble des matches des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, pour la nouvelle saison 2026-2027.

La Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées débutera le 16 août prochain, avec trois rencontres, opposant Al-Bukayriyah à Al-Hazm, Al-Orobah à Abha, et Al-Wehda au Shabab.

Quant à Al-Hilal, tenant du titre, il entamera la défense de sa Coupe du Roi le 17 août, en se déplaçant sur le terrain d'Al-Raed, relégué de la Ligue saoudienne il y a deux saisons, au stade de la Cité sportive du Roi Abdallah à Buraydah.

Le même jour, Al-Ahli lancera son parcours dans cette compétition qu'il n'a plus remportée depuis 10 ans, en affrontant l'équipe d'Al-Anwar, sur le terrain de cette dernière.

La journée du 18 août verra également quelques rencontres relevées, puisque Al-Ittihad affrontera l'équipe d'Al-Najma, reléguée de la Roshn League la saison dernière, au stade de la Cité sportive du Roi Abdallah à Buraydah.

Al-Nassr, pour sa part, sera la seule équipe du grand quatuor à affronter une équipe de la Roshn League, en l'occurrence l'équipe d'Al-Diriyah, tout juste promue de la Yelo League, le 18 août également, au stade Prince Faisal bin Fahd à Riyad.

Les matches des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées se clôtureront le 19 août, avec trois confrontations, réunissant Damac et Al-Taawoun, Jeddah et Al-Kholood, ainsi qu'Al-Ula face à Al-Fateh.

Rappelons qu'Al-Hilal est le tenant du titre de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, celle-ci étant le seul trophée qu'il a remporté la saison dernière aux côtés de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, après sa victoire contre Al-Kholood en finale.

Calendrier des matches des 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées