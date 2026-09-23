Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a créé la surprise en écartant quatre joueurs d'Al-Hilal, à l'occasion du match d'ouverture de l'Arabie saoudite dans la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 ».

L'Arabie saoudite affronte le Koweït, ce mercredi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe Arabique.

Donis a dévoilé le onze de départ de l'Arabie saoudite, marqué par la domination d'Al-Nassr, avec quatre de ses joueurs présents dans la composition, contre trois joueurs d'Al-Hilal, en plus d'un joueur d'Al-Ahli, un d'Al-Ittihad, un d'Al-Qadsiah et un d'Al-Shabab.

La plus grande surprise a été le placement de Mohammed Al-Owais sur le banc au profit de Nawaf Al-Aqidi, alors qu'il était le gardien titulaire de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'entraîneur grec a également écarté Hassan Tambakti du onze de départ, bien qu'il ait été le défenseur titulaire de l'Arabie saoudite tout au long de la période récente, et a aligné à sa place le duo Abdulelah Al-Amri et Hassan Kadesh.

Donis a aussi laissé de côté le brillant duo d'Al-Hilal, Mohammed Mazhari et Sultan Mandash, sur le flanc droit, où il a aligné Nawaf Boushal comme latéral, avec devant lui Mohammed Abu Al-Shamat comme ailier.

En revanche, Abdullah Al-Hamdan a mené l'attaque de l'Arabie saoudite, aux côtés de Saleh Abu Al-Shamat et Hammam Al-Hammami.

Voici la composition de l'Arabie saoudite :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais

Défense : Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Hassan Kadesh - Motaeb Al-Harbi

Milieu de terrain : Mohammed Abu Al-Shamat - Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari - Saleh Abu Al-Shamat - Hammam Al-Hammami

Attaque : Abdullah Al-Hamdan

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