Al-Nassr : Cristiano Ronaldo franchit une nouvelle barre très importante

Vendredi, Cristiano Ronaldo est encore entré plus dans les annales du cuir rond après un match avec son club saoudien d’Al Nassr FC.

Al Nassr FC accordait son hospitalité, vendredi soir, à Al Riyad dans le derby de la capitale saoudienne comptant pour la 16e journée de la Saudi Pro League. Deuxièmes du championnat saoudien, les locaux ont remporté le match en s’imposant sur le score de 4-1 avec un but et une passe décisive de l’ancien numéro 7 du Real Madrid.

Ronaldo franchit un cap avec Al Nassr FC

Cristiano Ronaldo est entré encore un peu plus dans l’histoire du sport roi, ce vendredi. Malgré ses 38 ans, l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin répond toujours au haut niveau. Le joueur révélé au monde du football par le Sporting Portugal a porté son équipe d’Al Nassr FC, vendredi, lors de la victoire 4-1 en inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Entré dans le monde professionnel depuis les années 2002, Cristiano Ronaldo a disputé un millier de matchs. Vendredi, le capitaine de la sélection nationale du Portugal disputait son 1200e match en carrière professionnelle. Après avoir franchi une telle barre, le quintuple Ballon d’Or s’est réjoui à travers les réseaux sociaux.

« Trois points de plus ! Reconnaissant à tous mes coéquipiers qui m'ont aidé à atteindre mon 1200e match. Quelle balade, mais nous n'avons pas encore fini ! », a écrit Cristiano Ronaldo sur son compte officiel Instagram.

Ronaldo n’est pas encore prêt pour la retraite

Alors qu’il fêtera ses 39 ans le 05 février prochain, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid ne pense pas encore à prendre sa retraite de l’activité qu’il sait faire le plus. Interrogé en 2022, Cristiano Ronaldo avait confié à ESPN qu’il n’envisageait pas raccrocher aussi tôt les crampons.

« Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j'arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans... Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j'avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c'est comme si j'avais 30 ans. Je m'occupe bien de mon corps et de mon esprit. La longévité est une chose fascinante », avait-il déclaré.

Rappelons que Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur actuel de la Saudi Pro League avec 16 réalisations. Le Portugais est aussi le meilleur passeur avec 8 offrandes tout comme Alvaro Medran, qui joue pour l’équipe d’Al Taawon.