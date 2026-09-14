Dans une démarche préventive qui révèle une volonté claire de préserver la stabilité de son effectif, la direction du club d'Al-Nassr a ouvert le dossier du renouvellement du contrat de son brillant latéral Nawaf Boushal, afin de couper court à tout scénario qui pourrait le lui faire perdre gratuitement, et d'assurer le maintien de l'un de ses atouts les plus précieux ces dernières saisons.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé que la direction du club de la capitale a décidé d'agir tôt avant l'entrée du joueur dans la période libre en janvier prochain, qui lui permet de signer pour n'importe quel club sans en référer à son club d'origine.

Le journal a souligné que la direction d'Al-Nassr entend accélérer les négociations avec le joueur au cours de la période à venir et ne pas repousser le dossier aux dernières semaines de son contrat, confirmant ainsi sa volonté de le voir poursuivre au sein des rangs de l'équipe.

Il a précisé que le plus grand défi pour la direction d'Al-Nassr ne réside pas dans le fait de parvenir à un accord avec Boushal sur les détails du nouveau contrat, mais dans l'obtention de l'approbation de la commission de contrôle financier pour valider officiellement le renouvellement.

Il a indiqué qu'il s'agit de l'étape qui représente l'aspect le plus difficile pour finaliser le dossier, notamment à la lumière du contrôle strict auquel le club est confronté sur ses nouveaux contrats et ses opérations de renouvellement, et après les difficultés que la direction a récemment rencontrées dans le dossier du renouvellement du contrat d'Abdulrahman Ghareeb.

Vous pouvez débattre des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »



Boushal avait rejoint Al-Nassr en janvier 2023 en provenance du club d'Al-Fateh après l'achat de la durée restante de son contrat, pour s'imposer rapidement comme un élément essentiel et incontournable. Il a disputé 131 matchs sous le maillot d'Al-Alami dans les différentes compétitions, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré 18 passes décisives, selon le réseau international « Transfermarkt ».