Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Al-Nassr court contre la montre pour sécuriser son joueur avant qu'il ne soit trop tard, la surveillance financière à l'affût

Mercato
N. Al-Boushail
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Ouverture des négociations pour la prolongation de Bouchel

Dans une démarche préventive qui révèle une volonté claire de préserver la stabilité de son effectif, la direction du club d'Al-Nassr a ouvert le dossier du renouvellement du contrat de son brillant latéral Nawaf Boushal, afin de couper court à tout scénario qui pourrait le lui faire perdre gratuitement, et d'assurer le maintien de l'un de ses atouts les plus précieux ces dernières saisons.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé que la direction du club de la capitale a décidé d'agir tôt avant l'entrée du joueur dans la période libre en janvier prochain, qui lui permet de signer pour n'importe quel club sans en référer à son club d'origine.

AFC Champions League Elite
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN

Le journal a souligné que la direction d'Al-Nassr entend accélérer les négociations avec le joueur au cours de la période à venir et ne pas repousser le dossier aux dernières semaines de son contrat, confirmant ainsi sa volonté de le voir poursuivre au sein des rangs de l'équipe.

Il a précisé que le plus grand défi pour la direction d'Al-Nassr ne réside pas dans le fait de parvenir à un accord avec Boushal sur les détails du nouveau contrat, mais dans l'obtention de l'approbation de la commission de contrôle financier pour valider officiellement le renouvellement.

Il a indiqué qu'il s'agit de l'étape qui représente l'aspect le plus difficile pour finaliser le dossier, notamment à la lumière du contrôle strict auquel le club est confronté sur ses nouveaux contrats et ses opérations de renouvellement, et après les difficultés que la direction a récemment rencontrées dans le dossier du renouvellement du contrat d'Abdulrahman Ghareeb.

Vous pouvez débattre des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Boushal avait rejoint Al-Nassr en janvier 2023 en provenance du club d'Al-Fateh après l'achat de la durée restante de son contrat, pour s'imposer rapidement comme un élément essentiel et incontournable. Il a disputé 131 matchs sous le maillot d'Al-Alami dans les différentes compétitions, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré 18 passes décisives, selon le réseau international « Transfermarkt ».

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google