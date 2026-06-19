Al-Nasr vise un entraîneur présent à la Coupe du monde… Cristiano mène-t-il les négociations ?

Dans un feuilleton mercato opposant ambitions asiatiques et européennes, le club saoudien Al-Nassr s’apprête à finaliser un transfert retentissant pour remplacer le Portugais Jorge Jesus, parti à l’expiration de son contrat.

Parallèlement, la Fédération portugaise de football poursuit le processus de sélection d’un nouvel entraîneur pour succéder à Roberto Martínez après la Coupe du monde 2026.

Selon le spécialiste des transferts Ben Jacobs, Al-Nassr a déjà adressé une offre officielle à l’actuel sélectionneur du Portugal pour qu’il rejoigne le club après la Coupe du monde 2026.

Sur la plateforme « X », le journaliste a confirmé que le club saoudien multiplie les démarches pour convaincre le technicien de 52 ans de s’engager, malgré ses récentes déclarations faisant de son retour au Portugal sa priorité.

Cette démarche intervient après l’annonce officielle du départ du Portugais Jorge Jesus, dont le contrat avec Al-Nassr est arrivé à son terme. Elle pourrait donc permettre à l’actuel sélectionneur de Cristiano Ronaldo, actuellement à la tête des « Marins », de rejoindre l’équipe emmenée par « El Don ».

Jésus, dont le départ a été officialisé à l’issue de son contrat, a mené les « Jaunes » au titre de champion d’Arabie saoudite la saison passée, avant de les conduire en finale de la Ligue des champions de l’AFF et de la Supercoupe d’Arabie saoudite.

Roberto Martínez possède un parcours riche en Angleterre : il a entraîné Swansea City, Wigan Athletic puis Everton avant de prendre les commandes des sélections belge et portugaise.

Son départ de la « sélection européenne » est attendu à l’issue de l’été, date d’expiration de son contrat, même si des rumeurs évoquent un possible retour en Premier League.

Parallèlement, la Fédération portugaise a entamé le processus de présélection de son futur sélectionneur. Plusieurs cadors figurent sur la short-list : Jorge Jesus, Abel Ferreira et Sérgio Conceição, tandis que José Mourinho, initialement pressenti, a rejoint le Real Madrid.

Sous pression avant la Coupe du monde 2026, sa sélection a entamé les qualifications par un match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo. Le Portugal pointe actuellement à la troisième place de son groupe avec un point, derrière la Colombie, leader avec trois unités, tandis que l’Ouzbékistan ferme la marche, encore bredouille.