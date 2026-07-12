Al-Nasr est dans une situation délicate : une crise financière étouffante engloutit les salaires et bloque les transferts estivaux

Le club saoudien Al-Nassr traverse actuellement une zone de turbulences sur les plans administratif et financier. Selon plusieurs sources, une crise de liquidités affecte plusieurs dossiers sensibles, aussi bien au sein de l’équipe première de football que dans d’autres services du club.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », la direction de la société gestionnaire du club est sous pression financière et a dû suspendre plusieurs décisions stratégiques qui devaient être finalisées avant le début de la nouvelle saison.

La crise s’est étendue à la question des salaires : selon la source, plusieurs joueurs de l’équipe première n’ont perçu qu’une partie de leur salaire de juin, et la direction s’efforce actuellement de réunir les montants restants pour les verser dans les prochains jours.

Cette pénurie de liquidités paralyse aussi le marché des transferts, en particulier la recherche d’un remplaçant étranger au Croate Marcelo Brozović.

Pour l’instant, aucun contact officiel n’a été établi avec un éventuel remplaçant, malgré l’urgence sportive de renforcer l’entrejeu ; la direction préfère attendre que la situation financière s’éclaircisse avant de bouger sur ce dossier.

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L’Al-Nassr avait officialisé lundi dernier le départ de Brozović, dont le contrat est arrivé à échéance, transformant ainsi le poste de milieu de terrain en priorité absolue pour le mercato estival.

Al-Nassr s’apprête à entamer la nouvelle saison sous la conduite de l’entraîneur australien Ange Postecoglou, déterminé à capitaliser sur le titre obtenu en championnat saoudien « Roshen » la saison passée.

Le club s’attend à un exercice intense, avec quatre compétitions majeures : le championnat saoudien, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions asiatique. Résoudre les dossiers financiers et sportifs est donc une priorité avant le coup d’envoi.