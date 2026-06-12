Fahd Al-Mufarrij, directeur exécutif de l’équipe nationale saoudienne, a expliqué les raisons de l’exclusion de Saleh Abou Al-Shamat et Zakaria Hawsawi de la liste des « Verts » pour la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur grec Georgios Donis avait suscité une vive polémique en écartant ce duo de l’Al-Ahli, une décision qui avait provoqué la colère des supporters.

Dans un entretien accordé à la chaîne Al-Arabiya, Al-Mufarrij a expliqué : « Donis a eu très peu de temps pour évaluer un grand nombre de joueurs, mais il connaît bien la plupart des cadres des clubs de la Ligue Roshen. »

Il a par ailleurs rappelé que la sélection s’appuie désormais sur la Ligue Roshen, dont Kenyonis a ouvert la voie historique vers la Coupe du monde.

Il a ajouté : « Abou Al-Shamat et Zakaria Hawsawi figurent parmi les meilleurs joueurs locaux, mais Donis a pris une décision technique en les écartant, et les rumeurs sur un manque de discipline sont infondées ».

Il a ajouté : « La plupart des joueurs font preuve d’un grand professionnalisme, et le duo de l’Al-Ahli figure parmi les meilleures stars, comme je l’ai dit, mais chaque entraîneur a sa propre vision technique, et celle-ci doit être respectée. »

Il a conclu : « En même temps, Donis a sélectionné un groupe riche en joueurs polyvalents, et nous aspirons à donner le meilleur de nous-mêmes. »

La sélection saoudienne affrontera l’Uruguay mardi matin, dans le cadre du groupe 8 qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert.