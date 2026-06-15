Al-Mohamadi qualifie l’entraîneur tunisien de « kamikaze » et lui impute la responsabilité de la défaite 5-0

L’ancienne star égyptienne Ahmed El-Mohamady a vivement critiqué l’entraîneur tunisien Sabri Lamouchi, qu’il tient pour principal responsable de la lourde défaite (5-1) subie par les Aigles de Carthage face à la Suède lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations à la chaîne « BeIN Sports », El-Mohamadi a affirmé que ces cinq buts résultaient d’erreurs défensives évidentes dans le positionnement des défenseurs et des milieux de terrain. Il a souligné que le troisième but avait marqué un tournant décisif dans la rencontre, estimant que c’étaitLmouchi lui-même qui avait remis la Suède dans le match par ses choix.

« Les grands attaquants vivent pour les erreurs, a-t-il ajouté. La Tunisie était menée 2-1, mais elle a persisté à relancer depuis l’arrière malgré des lacunes défensives évidentes. »

Il a poursuivi : « La Tunisie a été confrontée d’emblée à certains des meilleurs attaquants de la Premier League, mais les erreurs à répétition dans la défense et au milieu de terrain, combinées à des changements risqués de l’entraîneur, ont rendu la tâche de la sélection suédoise plus aisée. »

Il a jugé Lamouchi « peu expérimenté dans les grandes compétitions », rappelant que la Coupe du monde se joue à un niveau bien plus élevé et que les changements opérés étaient « tout à fait mauvais ».

Pour conclure, El Mahamadi a appelé Lamouchi à rectifier le tir avant les deux prochaines rencontres face au Japon et aux Pays-Bas, affirmant : « Sabri Lamouchi doit tirer les enseignements de ses erreurs, car la Tunisie a grandement facilité la tâche à la Suède. »