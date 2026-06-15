Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Sabri LamouchiGetty

Traduit par

Al-Mohamadi qualifie l’entraîneur tunisien de « kamikaze » et lui impute la responsabilité de la défaite 5-0

Tunisie
Coupe du monde
Suède vs Tunisie
Suède
S. Lamouchi
Tunisie
Suède
Mexique
France

Entrée en matière laborieuse pour les Aigles de Carthage dans le Mondial 2026.

L’ancienne star égyptienne Ahmed El-Mohamady a vivement critiqué l’entraîneur tunisien Sabri Lamouchi, qu’il tient pour principal responsable de la lourde défaite (5-1) subie par les Aigles de Carthage face à la Suède lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations à la chaîne « BeIN Sports », El-Mohamadi a affirmé que ces cinq buts résultaient d’erreurs défensives évidentes dans le positionnement des défenseurs et des milieux de terrain. Il a souligné que le troisième but avait marqué un tournant décisif dans la rencontre, estimant que c’étaitLmouchi lui-même qui avait remis la Suède dans le match par ses choix.

« Les grands attaquants vivent pour les erreurs, a-t-il ajouté. La Tunisie était menée 2-1, mais elle a persisté à relancer depuis l’arrière malgré des lacunes défensives évidentes. »

Il a poursuivi : « La Tunisie a été confrontée d’emblée à certains des meilleurs attaquants de la Premier League, mais les erreurs à répétition dans la défense et au milieu de terrain, combinées à des changements risqués de l’entraîneur, ont rendu la tâche de la sélection suédoise plus aisée. »

Il a jugé Lamouchi « peu expérimenté dans les grandes compétitions », rappelant que la Coupe du monde se joue à un niveau bien plus élevé et que les changements opérés étaient « tout à fait mauvais ».

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Suède crest
Suède
SWE
Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Japon crest
Japon
JAP

Pour conclure, El Mahamadi a appelé Lamouchi à rectifier le tir avant les deux prochaines rencontres face au Japon et aux Pays-Bas, affirmant : « Sabri Lamouchi doit tirer les enseignements de ses erreurs, car la Tunisie a grandement facilité la tâche à la Suède. »

Publicité