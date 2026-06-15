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Sabri LamouchiGetty

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Al-Mohamadi qualifie l’entraîneur de la Tunisie de « kamikaze » et lui impute la responsabilité de la défaite 5-0

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Entrée en matière laborieuse pour les Aigles de Carthage dans le Mondial 2026.

L’ancienne star égyptienne Ahmed El-Mohamady a vivement critiqué l’entraîneur tunisien Sabri Lamouchi, qu’il tient pour principal responsable de la lourde défaite (5-1) subie par les Aigles de Carthage face à la Suède lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations à la chaîne « BeIN Sports », El-Mohamadi a affirmé que les cinq buts concédés résultaient d’erreurs défensives évidentes de placement de la part des défenseurs et des milieux de terrain. Il a souligné que le troisième but avait marqué un tournant décisif dans la rencontre, estimant que c’étaitLmouchi lui-même qui avait remis la Suède dans le match par ses choix.

« Les grands attaquants vivent pour les erreurs, a-t-il ajouté. La Tunisie menait 2-1, pourtant elle a persisté à relancer depuis l’arrière malgré des lacunes défensives évidentes. »

Il a poursuivi : « Dès le coup d’envoi, la Tunisie a été confrontée à certains des meilleurs attaquants de la Premier League, mais les erreurs à répétition dans l’arrière-garde et au milieu du terrain, combinées à des changements de l’entraîneur jugés « suicidaires », ont rendu la tâche des Suédois plus aisée. »

Il a jugé l’entraîneur « peu expérimenté dans les grandes compétitions », rappelant que la Coupe du monde se joue à un niveau bien supérieur et que les choix de Lamouchi n’ont pas mis en valeur le potentiel de son effectif, ses remplacements étant « totalement inadaptés ».

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Pour conclure, El Mahamadi a appelé Lamouchi à rectifier rapidement le tir en vue des rencontres face au Japon et aux Pays-Bas, affirmant : « Sabri Lamouchi doit tirer les enseignements de ses erreurs lors des deux prochains matchs contre le Japon et les Pays-Bas, car la Tunisie a grandement facilité la tâche à la Suède. »

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