Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, a affirmé que les « Verts » avaient les moyens de franchir la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Cette déclaration intervient quelques heures avant la rencontre entre la sélection saoudienne et son homologue espagnole, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Interrogé par le journal « Marca » sur les relations entre les deux fédérations, Al-Mishal adéclaré : «Nos relations avec le football espagnol sont solides et ne cessent de se renforcer. La Supercoupe a constitué un pilier essentiel de ce lien, puisque nous l’avons organisée avec succès pendant plusieurs années. Cela a permis d’approfondir les relations entre le football saoudien et espagnol de manière très concrète : de fédération à fédération, de club à club, et de supporter à supporter. Nous avons un immense respect pour la Fédération espagnole et pour l’ensemble du système footballistique espagnol. L’Espagne a en effet établi les standards du football moderne par son style, ses entraîneurs, sa formation et sa culture. »

Ces relations sont stratégiques pour notre programme national. Nous façonnons notre propre identité de jeu tout en souhaitant apprendre des nations leaders, renforcer nos liens techniques et offrir aux joueurs, entraîneurs et clubs saoudiens un accès privilégié aux meilleurs environnements footballistiques mondiaux. C’est pourquoi l’Espagne n’est pas seulement un adversaire, mais aussi une référence et un partenaire précieux dans le domaine du football. »

Interrogé sur la perspective d’accueillir la Coupe du monde 2030 en Espagne et 2034 en Arabie saoudite, Al-Meshal a ajouté : « Nous sommes convaincus que les Coupes du monde ne doivent pas être des événements isolés, car chaque édition apporte des enseignements à la suivante, et nous suivons tous la même voie, d’autant plus que cette édition est la première à réunir 48 équipes, ce qui constitue une expérience très enrichissante pour tous, y compris pour la FIFA. La Coupe du monde 2030 se tiendra principalement au Maroc, en Espagne et au Portugal, tandis que l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay accueilleront les rencontres commémoratives du centenaire de la compétition. Ce sera un tournoi exceptionnel réunissant de grandes cultures footballistiques issues de différentes régions. »

En 2034, l’Arabie saoudite aura l’honneur d’organiser la première Coupe du monde à 48 équipes concentrée au sein d’un même pays, avec un vol maximal de deux heures entre les villes hôtes. Notre approche est simple : participer et contribuer. Nous analysons déjà la Coupe du monde 2026, nous tirerons les enseignements de celle de 2030, et nous continuerons à collaborer avec la FIFA, les confédérations et l’ensemble de la communauté du football pour offrir la meilleure expérience possible en 2034. »

Il ajoute : « L’Arabie saoudite dispose de temps, mais nous ne partons pas de zéro : nous avons déjà organisé plus de 150 événements sportifs internationaux et nous nous préparons à accueillir la Coupe d’Asie 2027. De plus, nos infrastructures et nos programmes de développement du football évoluent rapidement. Notre ambition est d’accueillir le monde entier, de célébrer le football et de laisser un héritage durable à l’ensemble du royaume. »

Concernant l’objectif de l’équipe nationale saoudienne au Mondial, Yasser Al-Misehal affirme : « Nous possédons la qualité, l’expérience et l’ambition nécessaires pour passer le premier tour, et c’est notre objectif. Mais nous mesurons l’ampleur de la tâche : figurer dans un groupe avec l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert nous obligera à nous surpasser. L’Espagne compte parmi les meilleures nations mondiales, et le Cap-Vert mérite tout notre respect. Nous voulons donc franchir le premier tour et aller le plus loin possible, tout en restant fidèles à notre style de jeu. »

Pour conclure, il a affirmé : « Le football saoudien est sur la bonne trajectoire : nos clubs sont plus forts, notre championnat est plus solide, nos centres de formation sont plus performants et notre équipe nationale accumule de l’expérience internationale. À l’échelle professionnelle, 48 joueurs présents au Mondial évoluent dans des clubs de la Roshen League, et deux autres viennent de la Yello League, preuve de la force actuelle du football saoudien. Nos joueurs profitent de cet environnement en s’entraînant et en affrontant chaque semaine des joueurs de haut niveau. La réussite, ce n’est pas seulement obtenir des résultats, c’est aussi démontrer que le football saoudien a sa place parmi l’élite mondiale. »