Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a tranché sur la possibilité de se porter candidat à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), pour succéder au Suisse Gianni Infantino, affirmant qu'il ne songe pas à quitter son poste actuel.

La réponse d'Al-Khelaïfi est intervenue après le sacre du Paris Saint-Germain en Supercoupe d'Europe aux dépens d'Aston Villa sur le score de 2-1, mercredi soir, lorsqu'il a été interrogé en zone mixte sur la possibilité de succéder à Infantino à la tête de la Fédération internationale, dans un contexte de pressions croissantes que subit ce dernier.

Al-Khelaïfi a déclaré, de manière on ne peut plus claire, en réponse aux récents articles de presse, dans des propos rapportés par la chaîne française RMC : « Je suis très heureux d'être président du Paris Saint-Germain, et heureux de continuer à ce poste. »

Al-Khelaïfi n'est pas candidat à la présidence de la FIFA

La position du président du Paris Saint-Germain intervient à un moment où la Fédération internationale de football traverse une période de turbulences, sur fond de critiques visant Infantino, ainsi que de la controverse liée au projet de création et de vente d'une société commerciale relevant de la FIFA, connue sous le nom de « FFE », avant que le projet ne soit abandonné.

Avec l'intensification des pressions sur Infantino, le nom d'Al-Khelaïfi a commencé à être évoqué comme l'une des personnalités les plus à même d'assumer la présidence de la Fédération internationale lors des élections prévues en mars 2027, notamment au vu du soutien dont il bénéficie au sein de certains cercles européens.

Mais les récentes déclarations d'Al-Khelaïfi confirment que l'orientation actuelle ne va pas dans le sens d'une volonté de se lancer dans la course électorale, puisqu'il tient à poursuivre son travail à la présidence du club parisien.

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Une réunion importante avec Ceferin avant la Supercoupe d'Europe

Malgré l'annonce claire de sa position, Al-Khelaïfi avait tenu auparavant une réunion avec Aleksander Ceferin, président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), avant de s'asseoir à ses côtés lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.

Les discussions informelles ont abordé, selon les informations, un certain nombre de dossiers, parmi lesquels la situation au sein de la FIFA à la suite des derniers développements concernant Infantino, ainsi que la prochaine Coupe du monde des clubs prévue en 2029.

L'Union européenne est connue pour sa position réservée à l'égard de plusieurs orientations de la FIFA durant le mandat d'Infantino, dans un contexte de rumeurs faisant état de la volonté de certaines parties de pousser Al-Khelaïfi à se porter candidat à la présidence de la Fédération internationale.

Il convient de rappeler que le PSG vit la meilleure période de son histoire sous la direction d'Al-Khelaïfi, après le quatrième titre continental consécutif remporté par l'équipe (deux titres en Ligue des champions et autant en Supercoupe d'Europe).