Partager Suivez GOAL sur Google

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a obtenu le soutien de personnalités influentes du football européen après avoir décidé de briguer la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA) face au président sortant, Gianni Infantino. Selon plusieurs signaux, sa candidature n'aurait rien d'une décision individuelle et serait le fruit de consultations avec des dirigeants de premier plan.

Publicité

Le quotidien français « Le Figaro », repris par « Foot Mercato », révèle que Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de l'Association européenne des clubs, a joué un rôle important pour encourager Diallo à se lancer dans la course électorale. Il s'est entretenu à plusieurs reprises avec lui ces derniers jours et l'a poussé à se porter candidat face à Infantino.

Le soutien ne s'est pas limité à Al-Khelaïfi, puisque le président de la FFF a également reçu l'appui d'Aleksander Čeferin, président de l'UEFA , qui s'est prononcé en faveur de sa candidature et l'a chaleureusement salué lors d'une réunion tenue lundi dernier. Une démarche qui traduit la volonté de certains cercles du football européen de présenter un adversaire de poids face au président sortant de la FIFA.

Selon le rapport, Diallo s'est senti fier de la confiance que lui ont témoignée Al-Khelaïfi et Čeferin quant à sa capacité à mener ce combat. Les initiatives des deux dirigeants ont par ailleurs clairement pesé dans sa décision finale, alors qu'il étudiait encore ses options avant de trancher sur sa candidature.

Le président de la FFF a informé son équipe de sa décision le week-end dernier, ce qui a suscité une certaine surprise chez plusieurs de ses proches. D'autant que cette démarche est intervenue après une série de contacts et de consultations qui ont contribué à le faire changer d'avis et à le pousser à s'engager dans l'une des batailles électorales les plus marquantes du football mondial.

Publicité Publicité

Diallo s'apprête désormais à lancer sa campagne, fort du soutien affiché de l'UEFA, mais aussi de l'appui de Nasser Al-Khelaïfi, qui dispose de relations et d'une influence considérables au sein du football européen. De quoi offrir au candidat français un élan important face à Infantino.

Related Topics

La candidature de Diallo avait mis en lumière l'existence d'une offensive européenne pour concurrencer Infantino, après que le Comité exécutif de l'UEFA l'a choisi pour se présenter. Un choix qui a attiré l'attention, compte tenu des liens étroits qui unissent le président de la FIFA à plusieurs dirigeants de confédérations continentales et de fédérations nationales.

Ces développements interviennent alors qu'Infantino poursuit ses préparatifs pour conserver son poste. Arrivé à la tête de la FIFA en 2016, il ambitionne de continuer à diriger l'instance internationale dans les années à venir, tandis que Diallo cherche à s'imposer comme une alternative crédible, avec le soutien de personnalités de poids en Europe.

Publicité

Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football, s'était dit surpris par la candidature de Diallo face à Infantino, d'autant qu'il entretient une relation d'amitié avec le président de la FIFA, pour qui il a également exprimé son admiration. Il n'a toutefois pas exclu que le président de la FFF ait des raisons et des arguments l'ayant poussé à se lancer dans cette confrontation.

La course à la présidence de la FIFA semble ainsi appelée à prendre une dimension dépassant le simple duel entre deux candidats, avec l'entrée en jeu de figures influentes. La position des fédérations nationales et leur capacité à mobiliser des voix resteront toutefois le facteur déterminant des chances de Diallo face à Infantino.