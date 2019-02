Al-Khelaifi heureux d'être "au cœur de la famille du football européen"

Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a fait part de son immense satisfaction suite à sa élection au comité exécutif de l'UEFA.

Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, dispose depuis ce jeudi d'une nouvelle casquette. Le dirigeant qatari va représenter l'Association Européenne des Clubs au comité exécutif de l'UEFA. Les instances européennes ont ratifié la décision qui a été prise la 30 janvier dernier par l'ECA.

Naturellement, NAK a accueilli la nouvelle avec une grande joie et aussi beaucoup de fierté. Il l'a fait savoir à travers une déclaration relayée par le PSG dans un communiqué. "J’ai participé aujourd’hui à mon premier congrès UEFA et l'expérience fut riche en enseignements, a-t-il confié. Les chiffres présentés témoignent d’une répartition équilibrée entre les clubs et les associations nationales. J’ai également été inspiré par le travail de tous les départements de l’UEFA et notamment de la Fondation pour promouvoir le football auprès des jeunes en difficulté. Ces programmes et ces idées sont fantastiques et permettront à notre sport d’aller de l’avant. Je suis très heureux d’être au cœur de la famille du football européen".

Al-Khelaifi a aussi eu quelques mots pour ceux qui l'ont soutenu parmi les hommes forts des autres grandes écuries continentales. "Je tiens à féliciter le Président de l’UEFA Aleksander Ceferin pour sa réélection. Je voudrais également remercier mes chers collègues de l’ECA pour la confiance qu’ils me témoignent en me désignant comme leur représentant au comité exécutif de l’UEFA. C’est un grand honneur et, avec le Président de l’ECA Andrea Agnelli, nous allons poursuivre le travail mené avec l’UEFA pour développer le football professionnel dans l’intérêt de tous".

Dans sa note, publiée juste après l'annonce, le PSG s'est aussi chargé de souligner que "cette élection vient en reconnaissance du travail mené par Nasser Al-Khelaïfi à la tête du Paris Saint-Germain ces huit dernières années et au sein du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel depuis 2015. Nasser Al-Khelaïfi représentera les intérêts des clubs à un moment crucial pour le futur du football professionnel en Europe, marqué par l’émergence de nouveaux médias et la réforme des compétitions européennes".

Pour rappel, en plus d'être président du PSG, Nasser Al-Khelaifi officie également comme vice-président de la LFP depuis 2015. Il est aussi président directeur général du BeIN Media GROUP, ainsi que celui de la fédération qatarienne du tennis.