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Le 18 mars prochain, les regards du monde du football se tourneront vers Rabat, la capitale marocaine, qui accueillera l'élection à la présidence de la Fédération internationale (FIFA), avec un duel attendu entre Gianni Infantino et Philippe Diallo.

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Mais l'issue de ce scrutin pourrait avoir des répercussions importantes sur l'élection suivante, prévue en 2031, qui commence déjà à alimenter les discussions dans les couloirs des instances mondiales du football, selon la chaîne française RMC.

La campagne électorale a officiellement débuté et le dépôt des candidatures a été clos hier, mercredi, limitant la course à trois candidats : Gianni Infantino, Philippe Diallo et Kozo Tashima.

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D'ici au 18 mars, les candidats feront campagne pour convaincre les 211 fédérations appelées à voter lors du 77e Congrès de la FIFA, au Maroc.

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Infantino reste le grand favori pour décrocher un nouveau mandat, plusieurs sources estimant qu'il dispose déjà de 80 à 90 voix.

La course suscite l'intérêt des dirigeants des instances mondiales du football, qui attendent de mesurer le soutien que chaque candidat parviendra à rassembler.

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Diallo se lance dans la course après avoir obtenu le soutien unanime du comité exécutif de l'Union européenne de football (UEFA), mais il devra convaincre les présidents des 55 fédérations européennes de se ranger derrière lui, ce qui pourrait lui donner davantage de poids dans les négociations avec certaines fédérations asiatiques et africaines.

Al-Khelaïfi et Montagliani : l'élection de 2031 déjà dans les esprits

Les calculs politiques autour de cette élection dépassent le cadre du scrutin de mars prochain : les médias suivent de près les mouvements des dirigeants susceptibles de briguer la présidence de la FIFA en 2031, ainsi que leur disposition à soutenir Diallo dans sa campagne actuelle.

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Si Infantino est réélu, l'élection de 2031 se tiendra sans président sortant en quête d'un nouveau mandat, ce qui pourrait rebattre les cartes.

Une victoire de Diallo, en revanche, pourrait le pousser à briguer un nouveau mandat cette année-là. Les sources s'accordent à dire que le titulaire de la présidence de la FIFA bénéficie traditionnellement d'un avantage considérable, compte tenu des moyens et de l'influence que confère la fonction.

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Parmi les noms les plus cités dans ce contexte figure Victor Montagliani, président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), qui ne cache pas son ambition de se présenter à la présidence de la FIFA en 2031. La nature de son soutien à Diallo pendant la campagne actuelle sera donc scrutée, notamment pour savoir s'il affichera publiquement son appui et s'impliquera activement dans sa campagne.

Du côté de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de l'Association des clubs européens, les calculs semblent différents.

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Selon la chaîne RMC, Al-Khelaïfi entend soutenir Diallo lors de la prochaine élection, sans que cela signifie nécessairement qu'il envisage de se présenter en 2031.

Reste à savoir si Al-Khelaïfi apparaîtra aux côtés du président de la Fédération française lors de ses déplacements à l'étranger, mais son réseau et son influence pourraient constituer un atout important dans la campagne de Diallo.

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Ces derniers mois, l'UEFA a mené une vaste campagne contre Infantino afin de l'écarter de son poste, en raison de ce qu'elle considère comme de graves dérives de la part du dirigeant suisse.