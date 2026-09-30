Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a annoncé sa position officielle quant à une éventuelle candidature aux élections de la Fédération internationale de football, qui se tiendront en mars prochain au Maroc.

Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA, fait l'objet de vives critiques, et de nombreux pays, notamment en Europe, lui ont retiré leur soutien en vue des prochaines élections.

Plusieurs rapports ont évoqué les noms de personnalités susceptibles de se présenter contre Infantino lors des prochaines élections, parmi lesquelles Nasser Al-Khelaïfi, le président de l'Association européenne des clubs.

Malgré la circulation de son nom parmi les candidats potentiels face à Gianni Infantino lors des prochaines élections, le président du Paris Saint-Germain a écarté cette hypothèse de manière catégorique.

Al-Khelaïfi a déclaré en toute clarté lors de la réunion de l'assemblée générale de l'Association européenne des clubs de football, au Danemark : « Je n'ai aucun intérêt pour la FIFA, et je n'aspire pas à en être membre. »

Il a ajouté, selon le journal « Le Parisien » : « Je ne pense pas être la personne qui convient à ce poste, et en vérité, je n'ai pas envie d'y aller. »

Il a insisté sur le fait qu'il préférait poursuivre dans ses fonctions actuelles plutôt que de se lancer dans la course à la présidence de la Fédération internationale de football.

Al-Khelaïfi a affirmé : « Je prends du plaisir dans ce que je fais et je passe un moment agréable. Nous voulons continuer à construire ensemble des projets positifs. La FIFA n'est pas pour moi. »

À l'approche de l'échéance électorale prévue en mars, Gianni Infantino demeure, à ce jour, le seul candidat déclaré à ce poste.