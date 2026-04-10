Al-Khaleej réagit : Donis sera-t-il à la tête de l’équipe d’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde ?

Le club Al-Khaleej a réagi aux informations selon lesquelles son entraîneur grec, Georgios Donis, pourrait prochainement prendre les rênes de la sélection saoudienne en succédant à l’entraîneur français Hervé Renard.

Des rumeurs avaient précédemment évoqué un possible départ de Renard avant la Coupe du monde 2026, en raison des récents résultats décevants de la sélection saoudienne, et plusieurs candidats avaient été cités pour lui succéder, dont l’entraîneur grec.

Le quotidien saoudien Al-Riyadiah a confirmé ces informations, précisant que le nom de Donis figurait sur la short-list établie par la Fédération saoudienne de football après les défaites contre l’Égypte et la Serbie en mars dernier.

Le club a toutefois démenti ces informations dans le même journal, affirmant que la Fédération saoudienne de football ne l’avait pas encore contacté à ce sujet.

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Selon le quotidien, le club a également indiqué que l’entraîneur se trouve actuellement en Grèce pour ses vacances, tandis que les discussions se poursuivent en vue de prolonger son contrat, lequel expire à l’issue de la saison en cours.

L’entraîneur hellène a confirmé des discussions en cours avec Al-Khaleej pour prolonger son contrat, tout en posant des conditions liées au niveau des infrastructures, à l’élargissement de l’effectif et aux moyens mis à sa disposition.

Les performances remarquables du technicien grec, qui a mené Al-Khaleej à la dixième place du classement (31 points) à sept journées de la fin du championnat, expliquent cet intérêt.