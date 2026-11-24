Comment regarder Al-Jazira - Gol Gohar avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 11:00

Al-Jazira reçoit Gol Gohar en Ligue des champions 2 de l’AFC. Cette rencontre du groupe B oppose le club émirati à Gol Gohar, venu d’Iran. Le lieu du match reste à confirmer.

Al-Jazira aborde cette rencontre en tête du groupe et en grande forme. Le club a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec notamment deux victoires contre Muharraq dans ce tournoi, sur les scores de 4-2 et 0-3.

Sa dernière sortie a été moins convaincante. Un nul 1-1 contre Khorfakkan en ADNOC Pro League, le 21 novembre, a mis fin à une série de quatre victoires consécutives.

Gol Gohar occupe la quatrième place du groupe et peine à marquer sur la scène continentale. Le club s’est incliné 1-0 face à Arkadag le 4 novembre, après un nul 0-0 contre ce même adversaire une semaine plus tôt.

Sur la scène nationale, le bilan est plus encourageant. Gol Gohar s’est imposé 2-1 sur le terrain de Malavan en Persian Gulf Pro League le 19 novembre et abordera ce match avec cette victoire encore en tête.

Les deux équipes se sont quittées sur un nul 0-0 en septembre. Gol Gohar sait donc déjà qu’il peut tenir tête à Al-Jazira. Un nouveau match serré dans le groupe B ne serait pas une surprise.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion d’Al-Jazira - Gol Gohar ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées dès leur confirmation.

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