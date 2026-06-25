Al-Jaber estime que la victoire face à l’Uruguay est due en grande partie à la chance et souligne la nécessité d’apprendre de la rencontre contre le Maroc

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien et ancien capitaine des « Verts », a vivement critiqué la situation des sélections nationales arabes, estimant que les difficultés actuelles ne tenaient pas seulement aux entraîneurs, mais aussi à des carences techniques, physiques et organisationnelles structurelles.

Ses propos interviennent après la polémique suscitée par les performances des sélections arabes à la Coupe du monde 2026, et il rappelle que l’écart avec les grandes nations reste marqué, tant sur le plan individuel que collectif.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina », il a déclaré : « On impute toujours les défaites à l’entraîneur, surtout dans la région du Golfe, mais la vérité est que les équipes d’Asie occidentale souffrent clairement sur le plan technique. »

Il a ajouté : « Cela vaut même pour la sélection saoudienne : nous souffrons tant sur le plan physique que mental, et nous sommes confrontés à une réalité difficile qui nécessite un travail considérable et de véritables réformes. »

L’ancienne star d’Al-Hilal a souligné que la comparaison avec les sélections d’Asie de l’Est illustre l’ampleur du fossé existant.

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« Nous accusons un retard considérable et nous devons accomplir un travail colossal pour progresser, contrairement aux sélections d’Asie de l’Est comme le Japon et la Corée du Sud, qui disposent de projets clairs et mènent un travail continu depuis des années », a-t-il expliqué.

Il insiste : le progrès ne repose pas seulement sur les joueurs ou les entraîneurs, mais sur un système global, de la base des jeunes jusqu’à l’équipe nationale.

Concernant la rencontre face à l’Uruguay, il a reconnu : « Nous avons été chanceux, car la sélection latino-américaine était supérieure sur les plans technique et tactique et a dominé une grande partie du match. »

« Sans Mohammed Al-Owais, nous aurions perdu par un écart plus important, et contre l’Espagne, la défaite aurait été encore plus lourde », a-t-il ajouté.

Il a insisté : « Le problème ne vient pas des entraîneurs, mais de presque tout le reste. Tout coach ayant dirigé une sélection d’Asie de l’Ouest vous dira que la crise est bien plus profonde : nous souffrons d’un manque d’organisation et d’une absence de stratégie claire. »

Le Maroc, un modèle à suivre

Pour conclure, il a tenu à souligner l’exemple marocain comme modèle de réussite en matière de développement footballistique.

« Ce qui est arrivé au Maroc n’est pas survenu par hasard : tout a commencé après la Coupe du monde 2018, lorsque un travail considérable a été accompli et une vision claire de l’avenir définie ; nous devons en tirer des leçons. »

« Des commissions spécialisées ont été créées et des plans à long terme ont été élaborés pour développer les équipes nationales dans toutes les catégories d’âge ; les résultats ont ensuite parlé d’eux-mêmes sur le terrain », a-t-il ajouté.

Il a conclu en insistant sur la nécessité, pour les sélections arabes, de miser sur des projets à long terme plutôt que de courir après des solutions ponctuelles à l’issue de chaque compétition.