Al-Jaber estime que Donis a reproduit l’erreur stratégique de Mancini face à l’Espagne

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, a exprimé sa vive colère après la défaite surprenante face à l’Espagne (0-4), et il a clairement pointé du doigt l’entraîneur grec Georgios Donis.

« Il existe un écart technique considérable avec l’Espagne, nous en étions conscients avant le coup d’envoi, mais Donis a compliqué la tâche en alignant cinq défenseurs », a-t-il analysé lors de son passage dans l’émission « Nadina ».

Il a ajouté : « Nous avions déjà critiqué Mancini (l’ancien sélectionneur) pour avoir recouru à cette tactique, et Donis a récidivé, ce qui a entraîné une multitude de problèmes dans la ligne défensive. »

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Il a poursuivi : « Ce système nécessite beaucoup de temps pour être mis en place, et il suffit d’observer les joueurs sur le terrain pour comprendre ce que je veux dire : l’équipe a commis de nombreuses erreurs individuelles qui ont conduit à encaisser des buts. »

Il conclut : « Il faut désormais tourner la page et se projeter sur la rencontre face au Cap-Vert, qui revêt la même importance que celles contre l’Uruguay et l’Espagne. C’est une sélection solide, passée par des cadors africains comme le Nigeria et le Cameroun, et qu’on ne peut en aucun cas sous-estimer. »

Estimant que la préparation mondiale avait été mal engagée, il déclare : « L’équipe aurait dû être préparée des années à l’avance ; or ce que nous avons vu n’est pas normal. »

Il a conclu : « Un manque de confiance a gagné les joueurs saoudiens, visible dans leur jeu de passes, et nous devons désormais nous projeter vers ce qui nous attend. »