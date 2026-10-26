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عمار الغامدي - الاتحادx/ittihad_fr
GOAL
Traduit par

Al-Ittihad renforce son emprise : Al-Ahli en chasse et Al-Taawoun surprend Al-Ittifaq en Joy Pro League !

FEATURES
Al Ettifaq U21 vs Al Taawoun U21
Al Ettifaq U21
Al Taawoun U21
Jawwy Elite League U-21
Al Riyadh U21 vs Al Kholood U21
Al Riyadh U21
Al Kholood U21
Al Khaleej U21 vs Al Faisaly U21
Al Khaleej U21
Al Faisaly U21
Al Najmah U21 vs Al Watan U21
Al Najmah U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Damac U21
Al Ahli U21
Damac U21
Al Okhdood U21 vs Al Fayha U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21 vs Al Wehda U21
Al Hazem U21
Al Wehda U21
Al Ansar U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ansar U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21
Arabie saoudite

Que s'est-il passé pendant la semaine de Joy ?

La huitième journée de la Joy League Elite des moins de 21 ans a été le théâtre de confrontations relevées et de changements importants aux premières places, après qu'Al-Ittihad a poursuivi ses prestations positives en conservant la tête du classement, tandis qu'Al-Ahli a retrouvé son équilibre grâce à une large victoire, et qu'Al-Taawoun s'est imposé comme l'une des vedettes de la journée avec un grand succès face à Al-Ettifaq.

Les résultats de la journée sont venus confirmer l'embrasement de la lutte pour les premières places, plusieurs équipes cherchant à réduire l'écart avec le leader, tandis que les affiches à caractère offensif ont retenu l'attention, qu'il s'agisse de l'écrasante victoire d'Al-Taawoun ou du match nul qui a scellé la confrontation entre Al-Hilal et Al-Fateh.

Al-Ittihad reste seul en tête et Al-Ahli le talonne

Al-Ittihad a réussi à franchir l'obstacle de Neom sur le score d'un but à zéro, récoltant trois points précieux qui ont porté son total à 22 points, consolidant ainsi sa position de leader de la Joy League Elite et poursuivant sa série de résultats positifs dans la compétition.

De son côté, Al-Ahli a rapidement retrouvé le chemin de la victoire après s'être imposé face à Damac sur le score de 3-1, atteignant 18 points à la deuxième place et continuant de poursuivre Al-Ittihad avec un écart de quatre points, dans l'attente des prochaines journées qui pourraient apporter de nouveaux changements dans la course au sommet.

Al-Taawoun frappe fort, Al-Hilal et Al-Fateh font match nul

Al-Taawoun a signé le résultat le plus marquant de la huitième journée après avoir écrasé Al-Ettifaq sur son terrain sur le score de 5-1, une victoire qui lui a donné un solide élan au classement, puisqu'elle a porté son total à 15 points, avec un match en retard, renforçant ainsi ses ambitions dans la lutte pour les premières places.

Quant à la confrontation entre Al-Hilal et Al-Fateh, elle s'est terminée sur un match nul de 1-1, les deux équipes n'ayant pas réussi à décrocher les trois points, repartant chacune avec un seul point lors d'un match qui a pesé sur leurs calculs dans la course aux premières places et a offert à leurs concurrents l'occasion de poursuivre leur progression au classement.

La lutte des buteurs s'enflamme entre Al-Issa et Al-Ghamdi

Sur le plan individuel, la lutte pour la tête du classement des buteurs de la compétition se poursuit, Mohammed Al-Issa, joueur d'Al-Ettifaq, étant en tête avec un total de 8 buts, suivi d'Ammar Al-Ghamdi, joueur d'Al-Ittihad, à un but d'écart après avoir atteint 7 buts.

Cette lutte gagne en importance au fil des journées, notamment avec l'éclosion des jeunes talents et leur capacité à afficher des niveaux offensifs remarquables, tandis que les résultats de la huitième journée donnent l'avantage à Al-Ittihad dans la course à la première place, Al-Ahli et Al-Taawoun restant parmi les principaux poursuivants, dans l'attente des bouleversements que les prochaines confrontations apporteront au classement des équipes et à la course aux buteurs.

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