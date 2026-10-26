La huitième journée de la Joy League Elite des moins de 21 ans a été le théâtre de confrontations relevées et de changements importants aux premières places, après qu'Al-Ittihad a poursuivi ses prestations positives en conservant la tête du classement, tandis qu'Al-Ahli a retrouvé son équilibre grâce à une large victoire, et qu'Al-Taawoun s'est imposé comme l'une des vedettes de la journée avec un grand succès face à Al-Ettifaq.

Les résultats de la journée sont venus confirmer l'embrasement de la lutte pour les premières places, plusieurs équipes cherchant à réduire l'écart avec le leader, tandis que les affiches à caractère offensif ont retenu l'attention, qu'il s'agisse de l'écrasante victoire d'Al-Taawoun ou du match nul qui a scellé la confrontation entre Al-Hilal et Al-Fateh.

Al-Ittihad reste seul en tête et Al-Ahli le talonne

Al-Ittihad a réussi à franchir l'obstacle de Neom sur le score d'un but à zéro, récoltant trois points précieux qui ont porté son total à 22 points, consolidant ainsi sa position de leader de la Joy League Elite et poursuivant sa série de résultats positifs dans la compétition.

De son côté, Al-Ahli a rapidement retrouvé le chemin de la victoire après s'être imposé face à Damac sur le score de 3-1, atteignant 18 points à la deuxième place et continuant de poursuivre Al-Ittihad avec un écart de quatre points, dans l'attente des prochaines journées qui pourraient apporter de nouveaux changements dans la course au sommet.

Al-Taawoun frappe fort, Al-Hilal et Al-Fateh font match nul

Al-Taawoun a signé le résultat le plus marquant de la huitième journée après avoir écrasé Al-Ettifaq sur son terrain sur le score de 5-1, une victoire qui lui a donné un solide élan au classement, puisqu'elle a porté son total à 15 points, avec un match en retard, renforçant ainsi ses ambitions dans la lutte pour les premières places.

Quant à la confrontation entre Al-Hilal et Al-Fateh, elle s'est terminée sur un match nul de 1-1, les deux équipes n'ayant pas réussi à décrocher les trois points, repartant chacune avec un seul point lors d'un match qui a pesé sur leurs calculs dans la course aux premières places et a offert à leurs concurrents l'occasion de poursuivre leur progression au classement.

La lutte des buteurs s'enflamme entre Al-Issa et Al-Ghamdi

Sur le plan individuel, la lutte pour la tête du classement des buteurs de la compétition se poursuit, Mohammed Al-Issa, joueur d'Al-Ettifaq, étant en tête avec un total de 8 buts, suivi d'Ammar Al-Ghamdi, joueur d'Al-Ittihad, à un but d'écart après avoir atteint 7 buts.

Cette lutte gagne en importance au fil des journées, notamment avec l'éclosion des jeunes talents et leur capacité à afficher des niveaux offensifs remarquables, tandis que les résultats de la huitième journée donnent l'avantage à Al-Ittihad dans la course à la première place, Al-Ahli et Al-Taawoun restant parmi les principaux poursuivants, dans l'attente des bouleversements que les prochaines confrontations apporteront au classement des équipes et à la course aux buteurs.