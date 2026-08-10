Le club d'Al-Ittihad a accepté de prêter son milieu de terrain Faisal Al-Ghamdi à Neom pour une durée d'une saison, dans le cadre d'une opération marquée par un accord financier particulier entre les deux clubs, puisque le promu en Roshn League n'assumera pas l'intégralité du salaire du joueur durant la période de prêt.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Al-Ittihad prendra en charge une partie du salaire d'Al-Ghamdi, tandis que Neom assumera la partie restante, ce qui figure parmi les détails de l'accord conclu entre les deux parties pour finaliser le transfert du joueur.

Le prêt d'Al-Ghamdi à Neom fait suite à une demande officielle du club, après que sa direction a formulé le 7 août courant une requête pour obtenir les services du joueur d'Al-Ittihad pour une durée d'une saison.

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Après étude de la demande, Al-Ittihad a accepté le transfert du joueur sous forme de prêt, permettant à Al-Ghamdi d'entamer une nouvelle étape avec Neom, alors que le club cherche à renforcer ses rangs avec des éléments possédant une expérience préalable en Roshn League et dans le football saoudien.

L'accord entre Al-Ittihad et Neom ne comporte aucune clause accordant à ce dernier une option d'achat du contrat d'Al-Ghamdi à l'issue de la période de prêt, ce qui signifie que le joueur reviendra dans les rangs du « Doyen » à la fin de la saison, sauf nouvel accord entre toutes les parties.

La prise en charge par Al-Ittihad d'une partie du salaire du joueur révèle la volonté du club de faciliter son départ sous forme de prêt, d'autant plus qu'Al-Ghamdi a besoin d'obtenir une plus grande opportunité de participation régulière, plutôt que de rester en marge des plans du staff technique.









L'absence d'Al-Ghamdi lors du déplacement d'Al-Ittihad à Abou Dhabi était liée à cette transaction, le joueur ayant obtenu du club l'autorisation de ne pas voyager avec l'équipe, en vue de la confrontation face à Al-Jazira des Émirats arabes unis dans le barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie Elite.

Faisal Al-Ghamdi est âgé de 24 ans et a rejoint Al-Ittihad durant l'été 2023 en provenance d'Al-Ittifaq, avant de vivre une expérience professionnelle en championnat belge lors de l'avant-dernière saison, lorsqu'il avait été prêté au Beerschot.

Sa nouvelle aventure avec Neom vise à lui offrir une plus grande chance de jouer et de retrouver sa présence dans les compétitions de la Roshn League, son avenir avec Al-Ittihad restant lié à ce qu'il montrera au cours de la saison prochaine.