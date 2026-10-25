Al-Ittihad aborde un test asiatique qui ne tolère plus le moindre faux pas, après avoir été incapable de s'imposer lors des deux premières journées de la Ligue des champions d'Asie de l'élite. Le club est désormais sommé de redresser rapidement la barre lorsqu'il affrontera les Ouzbeks de Neftchi, lundi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue pour la zone Ouest.

L'entraîneur allemand Jens Wissing sait que son équipe n'a pas le luxe de gaspiller davantage de points. Il a insisté, lors de la conférence de presse, dimanche, dans la ville ouzbèke de Ferghana, sur l'importance de décrocher la victoire et de rattraper ce qu'Al-Ittihad a perdu au début de son parcours continental.

Wissing a déclaré : « Nous cherchons à l'emporter lors du match de demain, afin de compenser les points perdus lors des deux premières journées et de poursuivre notre parcours dans la compétition. »

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L'entraîneur d'Al-Ittihad n'a pas manqué d'évoquer l'un des principaux défis auxquels son équipe est confrontée actuellement, à savoir la pression des matches, expliquant que la densité du calendrier l'oblige à procéder à des changements constants dans la composition, en adéquation avec les exigences techniques et physiques de chaque rencontre.

Il a ajouté que le style de jeu qu'il adopte nécessite une rotation permanente des joueurs, afin de les aider à s'adapter aux exigences des matches qui s'enchaînent, à un moment où l'équipe cherche à retrouver son équilibre sur le plan national et continental.

En revanche, Wissing a mis en garde contre son adversaire ouzbek, louant l'équipe de Neftchi qui occupe la première place du championnat de son pays, affirmant qu'elle dispose d'une efficacité offensive évidente, ce qui impose à Al-Ittihad d'aborder la rencontre avec le plus haut degré de concentration.

De son côté, le Serbe Predrag Rajković, gardien de but d'Al-Ittihad, n'a pas caché son insatisfaction quant au début de parcours de l'équipe dans la compétition asiatique, reconnaissant que les résultats obtenus par les « Tigres » lors des deux premières journées n'étaient pas à la hauteur des ambitions.

Rajković a déclaré : « Nous ferons en sorte que le match de demain soit notre véritable lancement dans la compétition », soulignant que les joueurs se préparent physiquement et techniquement à gérer la pression des matches, dans le but de renouer avec les résultats positifs.

Al-Ittihad avait entamé son parcours en Ligue des champions d'Asie de l'élite par un match nul 1-1 face aux Qataris d'Al-Shamal, avant de subir une défaite sur le score de 1-2 face aux Émiratis de Shabab Al-Ahli Dubaï. Une victoire sur Neftchi devient ainsi une nécessité pour retrouver la confiance et relancer ses chances dans la compétition continentale.