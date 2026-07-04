Al-Ittihad a suivi l’exemple d’Al-Nasr et a devancé son rival. Le club a officialisé un accord avec son nouvel entraîneur

Le club d’Al-Ittihad suit la voie tracée par son rival historique Al-Nassr en se préparant à officialiser le nom du nouvel entraîneur qui prendra les commandes de l’équipe la saison prochaine, en remplacement du Portugais Sérgio Conceição.

Le club avait officialisé le départ de Conceição à l’issue de la saison dernière, en raison d’un bilan sportif vierge, sans dévoiler immédiatement son successeur.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club aurait trouvé un accord avec l’Allemand Jens Wessing, actuellement à la tête de Gamba Osaka, pour prendre les commandes de l’« Amir » la saison prochaine.

Cette annonce intervient moins de 24 heures après celle d’Al-Nassr, qui a officialisé l’arrivée de l’Australien Ange Postecoglou pour succéder à un autre Portugais, Jorge Jesus.

Si sa carrière d’entraîneur principal est encore brève — il a pris les commandes de Gamba Osaka seulement en seconde partie de saison dernière —, il a mené le club japonais jusqu’au sacre en Ligue des champions de l’AFF, aux dépens d’Al-Nassr.

En revanche, il a acquis une solide expérience comme adjoint dans plusieurs clubs de renom (Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Benfica) sous la direction de Roger Schmidt, son mentor.

À Jeddah, il devra redresser la barre après une cinquième place en championnat Roshen, une élimination en demi-finale de la Coupe du Roi et de la Supercoupe, ainsi qu’en quarts de finale de la Ligue des champions de l’Asie Elite.

Il prendra les commandes de l’équipe pour le championnat saoudien, la Coupe du Roi Salmane et la Ligue des champions de l’Asie, où le club entrera en lice dès le tour préliminaire.