Al-Hilal saoudien recrute l'architecte des transferts de Liverpool… et le dossier Mohamed Salah s'impose

Si cette semaine n’a pas été rythmée par de grands transferts à Liverpool, plusieurs évolutions pourraient néanmoins façonner l’avenir du club, sur le terrain comme en coulisses. Alors que le directeur sportif Richard Hughes s’apprête à vivre une nouvelle expérience, les « Reds » poursuivent sereinement la reconstruction de l’effectif sous la houlette de l’entraîneur Andoni Iraola, la quête d’un successeur à la star égyptienne Mohamed Salah restant en tête des priorités.

Selon The Athletic, le directeur sportif Richard Hughes pourrait rejoindre le club saoudien Al-Hilal dès la fin du mercato estival.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Reds, il retrouverait à Riyad Simon Francis, ex-directeur exécutif de Bournemouth fraîchement recruté par le club saoudien.

Malgré les spéculations, des sources internes assurent que le travail se poursuit normalement : Hughes reste pleinement concentré sur le mercato en cours, avec pour objectif de bâtir un effectif capable de rivaliser sur tous les tableaux la saison prochaine, sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola.

Selon The Athletic, il conserve la confiance des propriétaires et pilote lui-même les négociations, sans que les spéculations n’affectent les plans du club sur ce mercato.

Sur le marché des transferts, le club a officialisé l’arrivée de l’ailier espagnol Víctor Muñoz en provenance d’Osasuna et a finalisé celle du défenseur français Jérémie Jacké, déjà actée en janvier pour 60 millions de livres sterling.

En revanche, le jeune Lucas Stevenson, formé au club, a été cédé à Bolton pour 700 000 livres, Liverpool conservant 20 % d’une éventuelle plus-value future.

La direction avait anticipé des négociations estivales longues, en raison de la Coupe du monde et de la volonté d’Iraola d’évaluer l’effectif actuel avant de valider les besoins. La préparation d’avant-saison débutera au centre d’entraînement de Kirkby le 14 juillet.

Le recrutement d’un successeur à Mohamed Salah demeure une priorité, la star égyptienne devant devenir joueur libre la semaine prochaine sans avoir encore révélé sa destination.

Liverpool avait proposé 100 millions d’euros pour l’ailier de Leipzig, Yann Diomandi, mais l’Ivoirien privilégierait, selon le rapport, un départ vers le Paris Saint-Germain en cas de départ cet été.

Le Français Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) est également suivi, tout comme Yankuba Menti (Brighton) et Saïd El Malla (Cologne).

Les discussions ne se limitent pas aux ailiers : le milieu de terrain et le poste d’arrière droit sont aussi à renforcer durant ce mercato. Plusieurs joueurs demeurent toutefois dans l’incertitude, notamment Curtis Jones, Federico Chiesa et Harvey Elliott.

Le mois dernier, Liverpool a rejeté une offre d’environ 25 millions d’euros de l’Inter Milan pour Jones, qui entame la dernière année de son contrat.

Quant à Keita, arrivé de la Juventus il y a deux ans, un retour en Serie A est évoqué, l’Italien ayant peu joué la saison passée.

Harvey Elliott, lui, prendra sa décision dans les prochaines semaines, une fois qu’il aura mesuré son rôle dans le projet d’Iraola, mais il réclame davantage de temps de jeu s’il ne fait pas partie des plans du coach pour la saison à venir.