Al-Hilal a bouclé son stage de préparation en Autriche après trois semaines de travail ininterrompu, mais en est revenu porteur de nombreuses contradictions. L'équipe, qui possède l'un des effectifs les plus solides du continent asiatique, a offert des séquences individuelles éblouissantes, mais a en revanche échoué à afficher une identité collective claire, laissant l'impression que le chemin vers une saison réussie nécessite encore beaucoup de travail.

Durant ce stage, Al-Hilal a disputé quatre matchs amicaux, s'imposant face aux Autrichiens du Sturm Graz (2-1) et aux Sud-Africains des Sundowns (2-0), avant de s'incliner devant le MC Alger (0-2) et de conclure ses préparatifs par un match nul spectaculaire face à Al-Ahli du Qatar (3-3).

Trois motifs de satisfaction

Bien que les résultats n'aient pas été parfaits, le stage a apporté plusieurs signaux positifs sur le plan individuel, à commencer par la belle prestation du Néerlandais Crysencio Summerville, qui a prouvé dès sa première apparition qu'il était capable de faire la différence.

L'ailier fraîchement arrivé a affiché une grande vitesse dans les transitions et une confiance élevée dans les duels individuels. Il a également inscrit un but somptueux face à Al-Ahli du Qatar après avoir éliminé plus d'un défenseur, une action qui a confirmé qu'Al-Hilal s'est offert un joueur doté de solutions offensives variées.

Aux côtés de Summerville, le Brésilien Malcom a continué à afficher de bons niveaux, confirmant qu'il demeure l'une des plus importantes clés du jeu offensif, malgré les rumeurs persistantes sur son avenir au sein de l'équipe durant la période des transferts.

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Le Français Karim Benzema, pour sa part, est sorti de ce stage sous un meilleur jour par rapport à la fin de la saison dernière. Certes, il n'a pas encore atteint son meilleur niveau, mais il a montré une nette amélioration dans ses déplacements dans la surface de réparation et a retrouvé son instinct de buteur, ce qui s'est illustré par son but face à Al-Ahli du Qatar.

Et malgré le fait qu'il continue de manquer certaines occasions faciles, ses apparitions lors des matchs amicaux offrent au staff technique une marge d'optimisme quant à la possibilité de retrouver une version plus efficace de l'attaquant français durant la nouvelle saison.

Inzaghi : le travail n'est pas achevé

En revanche, l'aspect le plus préoccupant reste l'absence d'une empreinte tactique claire de Simone Inzaghi. Après une phase de préparation complète, Al-Hilal n'a pas montré le visage attendu d'un entraîneur réputé pour son organisation et sa discipline tactique.

L'équipe a souffert dans plus d'un match d'un mauvais placement, avec de grands espaces apparaissant entre ses lignes. Les joueurs ont également manqué de cohésion dans les transitions défensives, ce qui a permis aux adversaires de se créer de nombreuses occasions et d'atteindre facilement les buts d'Al-Hilal.

Par ailleurs, l'équipe n'a pas affiché l'agressivité offensive habituelle et n'est pas parvenue à imposer une domination totale sur les matchs, malgré les grands écarts de niveau avec certains adversaires, ce qui soulève des interrogations sur le degré de préparation du système avant le début de la saison.

La crise du poste de gardien

Si Al-Hilal est sorti du stage avec un enseignement technique certain, c'est bien la confirmation, une fois de plus, de l'importance du Marocain Yassine Bounou, et ce après la prestation terne de ses remplaçants.

C'est pourquoi toute idée de se séparer de lui viendrait aggraver les problèmes défensifs de l'équipe, d'autant que le système n'a pas encore atteint le niveau permettant de s'appuyer sur d'autres solutions à ce poste sensible.

Le vrai départ n'est pas encore venu

Les matchs amicaux ne permettent pas de porter des jugements définitifs, mais ils révèlent la tendance générale de toute équipe. Al-Hilal a achevé son stage en possédant des éléments offensifs capables de faire la différence, ainsi que de nouvelles recrues qui incitent à l'optimisme, mais il n'a pas, dans le même temps, livré la performance collective qu'attend son public.

Et à l'approche du début de la saison, Inzaghi sera appelé à transformer cette qualité individuelle en un système cohérent, car Al-Hilal ne jouera pas les titres avec les seuls noms, mais avec la personnalité technique qui, jusqu'à présent, n'est pas apparue sous la forme à laquelle ses supporters sont habitués.