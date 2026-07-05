Selon la presse, Al-Hilal s’apprête à mener une revue approfondie du dossier des joueurs étrangers, en parallèle de l’entrée en fonction de la nouvelle direction sportive, dans le cadre des préparatifs pour la prochaine saison.

Selon le quotidien Al-Sharq Al-Awsat, la direction sportive procédera à une évaluation approfondie du dossier des joueurs étrangers, afin de remodeler l’effectif conformément à la vision technique et au plan de jeu définis pour l’exercice à venir.

Tous les joueurs étrangers seront soumis à une évaluation technique approfondie dans les prochains jours, avant que les décisions finales concernant leur maintien ou leur départ lors du mercato ne soient officialisées.

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Cette démarche s’inscrit dans le plan de la nouvelle direction sportive, qui entend restructurer l’effectif selon les besoins du staff technique emmené par l’Italien Simone Inzaghi, afin de renforcer la préparation du club pour les compétitions nationales et continentales de la saison prochaine.

Selon plusieurs sources, le club songerait déjà à se séparer du trio composé du Français Karim Benzema, du Brésilien Marcos Leonardo et de l’Uruguayen Darwin Núñez.