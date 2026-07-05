Selon la presse, Al-Hilal s’apprête à mener une revue approfondie du dossier des joueurs étrangers, en parallèle de l’entrée en fonction de la nouvelle direction sportive, dans le cadre des préparatifs pour la prochaine saison.

Selon le quotidien Al-Sharq Al-Awsat, la direction sportive conduira une évaluation approfondie du dossier des joueurs étrangers, afin de remodeler l’effectif conformément à la vision technique et au plan de jeu prévus pour l’exercice à venir.

Tous les joueurs étrangers seront soumis à une évaluation technique approfondie dans les prochains jours, avant que les décisions finales sur leur maintien ou leur départ ne soient actées lors du mercato estival.

Lire aussi… Ronaldo s’en prend aux médias : « Vous essayez de me tuer depuis 23 ans… Je ne prendrai pas ma retraite à cause de vous »

Cette démarche s’inscrit dans le plan de la nouvelle direction sportive, qui entend restructurer l’effectif selon les besoins du staff technique emmené par l’Italien Simone Inzaghi, afin de renforcer la préparation du club pour les compétitions nationales et continentales de la saison prochaine.

Des sources avaient déjà évoqué la possibilité de se séparer du trio composé du Français Karim Benzema, du Brésilien Marcos Leonardo et de l’Uruguayen Darwin Núñez.