Al-Hilal ou Al-Merrikh : la commission d'appel tranche officiellement sur l'identité du champion du championnat soudanais

Al Hilal a officiellement été sacré champion du championnat soudanais de première division pour la saison 2025/2026, à la suite d'une décision rendue par la commission d'appel de la Fédération soudanaise de football ce mardi.

Al Hilal a annoncé que la commission avait décidé d'accepter la demande de révision déposée par le club et d'annuler la décision précédente qui avait attribué les points du Clasico à Al Merrikh.

Al Hilal avait décroché le titre après sa victoire face à Al Merrikh, avant que ce dernier ne dépose une protestation officielle au motif de l'illégalité de la participation de certains joueurs naturalisés dans les rangs d'Al Hilal.

Après examen de l'affaire, la commission d'appel avait décidé de considérer Al Hilal comme perdant du Clasico et d'attribuer le titre à Al Merrikh.

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Al Hilal a déclaré dans un communiqué officiel : « Notre club a récupéré le titre de première division ce mardi, par une décision de la commission d'appel de la Fédération soudanaise de football, qui a accepté la demande de révision présentée par le club, sur la forme comme sur le fond, et a annulé sa décision précédente ordonnant le transfert des points du Clasico à Al Merrikh de Khartoum. »

Et de poursuivre : « La commission, présidée par Maulana Mohamed Hamad Al Bashir, président de la commission, et composée de M. Mohamed Issa, du Dr Zuhair Abdelmalik et du conseiller Al Zein Al Dukheiri, membre et rapporteur, a tenu deux réunions les 9 et 10 novembre, et a conclu, après examen de la demande et des documents joints, à la validation du résultat du match tel qu'il figure dans le rapport de l'arbitre. »

Et de continuer : « En vertu de cette décision, le titre est revenu dans les vitrines du Maître du pays, le club continuant ainsi d'affirmer son statut de formation la plus titrée du Soudan. »