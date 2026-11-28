Comment regarder Al Hilal Omdurman - Horoya AC avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site Web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

CAF Champions League - Journée 1 29 nov. 2026 - 14:00

Al Hilal Omdurman reçoit Horoya AC pour une rencontre du groupe D de la Ligue des champions de la CAF. Le stade et la ville où se jouera le match n’ont pas encore été confirmés.

Les deux équipes abordent la phase de groupes aux deux premières places du groupe D, Al Hilal étant premier et Horoya deuxième.

Entraîné par Josef Zinnbauer, Al Hilal a affiché une belle forme pendant les qualifications. Le club a remporté ses quatre rencontres de qualification face à Aigle Noir et Sidaama Buna, inscrivant six buts sans en encaisser.

Cette série fait suite à une victoire 2-1 contre Jamus en Coupe Kagame interclubs, en août. L’équipe de Zinnbauer a remporté ses cinq derniers matches.

Dirigé par Nouhoum Diane, Horoya s’est également qualifié en battant Al-Merreikh sur les deux matches, remportés chacun 1-0. Auparavant, le club avait perdu 1-0 contre la JS Saoura avant de s’imposer 3-1 au match retour.

Selon les données disponibles, le club guinéen a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Son autre résultat est une défaite 3-0 contre le FAR Rabat lors d’un match de qualification en octobre 2025.

Voici ce que l’on sait sur la façon de suivre la rencontre.

Actualité et effectifs des équipes