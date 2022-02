Al-Hilal : Leonardo Jardim mécontent du calendrier de la Coupe du monde des clubs

Le Mondial des clubs a débuté depuis plusieurs jours. Place désormais aux demi-finales, avec les entrées en lice des clubs européen (Chelsea) et sud-américain (Palmeiras), directement qualifiés à ce stade la compétition.

Très peu du goût de Leonardo Jardim, l'entraîneur d'Al-Hilal, champion d'Asie et qui a déjà dû s'employer pour rejoindre le dernier carré. Et qui affrontera les Blues ce mercredi avec seulement deux jours de récupération après sa victoire contre Al Jazira (6-1).

"Il est injuste que certaines équipes doivent jouer quatre matches en huit jours alors que d'autres, qui sont les meilleures, ne doivent jouer que deux matches et arrivent bien reposées", s'est plaint l'ancien coach de Monaco en conférence de presse.

"Je pense qu'il faudrait mieux organiser le calendrier, avec plus de jours de récupération pour que les équipes d'Asie (et d'Amérique du Nord et centrale) aient plus de chances."

L'article continue ci-dessous

"Les équipes européennes sont clairement favorites"

Selon Jardim, ce système ne fait qu'avantager des équipe déjà supérieures sur le papier.

"Je pense que le match aurait été différent si Al Jazira avait été reposé, reconnaît-il. Je suis persuadé que les équipes européennes, et dans ce cas précis Chelsea, sont clairement favorites, cela ne fait aucun doute, mais ils ont aussi un avantage supplémentaire du fait que nous n'avons que deux jours pour récupérer."

Malgré ce contexte, Jardim et ses joueurs tenteront de créer la surprise face aux champions d'Europe en titre, ce qui priverait l'équipe issue du Vieux Continent du titre pour la première fois depuis 2012 et la victoire des Corinthians face à... Chelsea.