Le mercato estival en cours devrait très probablement être le théâtre de nombreux transferts spectaculaires, en tête desquels figure la star égyptienne Mohamed Salah, la légende de Liverpool et candidat à un transfert vers le club turc de Beşiktaş.

Salah avait mis fin à son aventure avec Liverpool après 9 années durant lesquelles il a décroché de nombreux titres individuels et collectifs, se retrouvant actuellement sans club et à la recherche de la meilleure offre.

Des rapports turcs ont confirmé que Salah est désormais tout proche de porter le maillot turc, en raison d'une offre financière colossale estimée à environ 10 millions d'euros pour une seule saison.

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Le journal turc « Fanatik » a rapporté que Beşiktaş a soumis une offre à Al-Hilal en Arabie saoudite afin d'obtenir le prêt de l'Uruguayen Darwin Núñez, en échange de 4 millions d'euros.

Il a précisé que le club turc cherche à s'attacher les services de Núñez pour une saison, au moment où il tente de boucler le transfert de Mohamed Salah.

Si le club turc parvient à conclure les deux transferts, il réunira de nouveau Salah et Núñez après leur passage commun sous les couleurs de Liverpool.



