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Al-Hilal, le mot de passe : Salah et Núñez de nouveau réunis ?

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Un mercato en ébullition

Le mercato estival en cours devrait très probablement être le théâtre de nombreux transferts spectaculaires, en tête desquels figure la star égyptienne Mohamed Salah, la légende de Liverpool et candidat à un transfert vers le club turc de Beşiktaş.

Salah avait mis fin à son aventure avec Liverpool après 9 années durant lesquelles il a décroché de nombreux titres individuels et collectifs, se retrouvant actuellement sans club et à la recherche de la meilleure offre.

Des rapports turcs ont confirmé que Salah est désormais tout proche de porter le maillot turc, en raison d'une offre financière colossale estimée à environ 10 millions d'euros pour une seule saison.

À lire également : Un transfert de rêve se heurte à la réalité : Al-Hilal va-t-il clore le dossier Dembélé avant même qu'il ne commence ?

Le journal turc « Fanatik » a rapporté que Beşiktaş a soumis une offre à Al-Hilal en Arabie saoudite afin d'obtenir le prêt de l'Uruguayen Darwin Núñez, en échange de 4 millions d'euros.

Il a précisé que le club turc cherche à s'attacher les services de Núñez pour une saison, au moment où il tente de boucler le transfert de Mohamed Salah.

Si le club turc parvient à conclure les deux transferts, il réunira de nouveau Salah et Núñez après leur passage commun sous les couleurs de Liverpool.


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