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L'entraîneur italien d'Al-Hilal, Simone Inzaghi, prépare déjà l'absence du Portugais Ruben Neves pour le prochain match face à Al-Ettifaq, prévu samedi à Dammam dans le cadre de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Le milieu de terrain est en effet suspendu pour cumul de cartons jaunes.

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Selon le journal « Al-Riyadiya », Inzaghi et son staff étudient les options disponibles pour pallier l'absence de Neves. Le technicien italien doit commencer à dessiner les contours de son plan alternatif lors de l'entraînement prévu jeudi, tant le joueur occupe une place importante dans le système de l'équipe depuis le début de la saison.

L'absence de Neves représente un vrai défi tactique pour Al-Hilal, au vu de son rôle central au milieu de terrain, de sa capacité à faire le lien entre les lignes et à contrôler le rythme du jeu, sans oublier ses contributions offensives, qui en ont fait l'un des éléments les plus en vue de l'équipe cette saison.

Les chiffres de Neves révèlent l'ampleur de l'absence

Âgé de 29 ans, Neves n'a manqué aucun match d'Al-Hilal en Roshn Saudi League cette saison. Il a disputé les 12 rencontres précédentes, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives, confirmant son influence aussi bien en phase défensive qu'offensive.

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Cette suspension fait suite aux quatre cartons jaunes reçus par le joueur, face à Al-Ahli lors de la 3e journée, Al-Khaleej lors de la 4e journée et Al-Taawoun lors de la 7e journée, avant d'écoper du quatrième contre Al-Fateh lors de la 12e journée.

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Jusqu'ici, seules les blessures avaient privé Al-Hilal de Neves cette saison : il avait manqué les rencontres face à Al-Shamal et au club émirati de Shabab Al-Ahli, avant de faire son retour dans le groupe et de retrouver régulièrement sa place de titulaire.

Un apport offensif qui dépasse les missions d'un milieu de terrain

La valeur de Neves ne se limite pas à son rôle dans l'organisation du jeu et la construction des attaques. Il est devenu l'une des principales sources de danger offensif d'Al-Hilal, avec neuf buts inscrits et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

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Ces chiffres montrent l'ampleur de la tâche qui attend Inzaghi pour trouver le remplaçant idéal. Remplacer un joueur de la dimension de Neves ne consiste pas seulement à aligner un autre joueur à son poste : il faut aussi préserver l'équilibre entre les tâches défensives, la création du jeu et la capacité à se projeter vers le but adverse.

Al-Hilal aborde ce match en tête du classement de la Roshn Saudi League avec 30 points, et compte un match en retard face à Al-Riyadh, comptant pour la 9e journée. Une victoire contre Al-Ettifaq est donc importante pour continuer à creuser l'écart sur ses concurrents et consolider sa position dans la course au titre.

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Le déplacement à Al-Ettifaq sera ainsi un test pour la capacité d'Inzaghi à trouver des solutions de rechange en l'absence de l'un des éléments clés de son effectif. Il permettra aussi de mesurer la capacité des autres milieux de terrain à assumer davantage de responsabilités dans un match où le maintien de l'équilibre de l'équipe pourrait être la clé pour revenir de Dammam avec les trois points.