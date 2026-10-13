L'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al Ittihad, s'est dédouané de la responsabilité de la défaite face à Shabab Al Ahli en Ligue des champions d'Asie Elite, évoquant plusieurs autres raisons derrière ce revers.

Al Ittihad s'est incliné devant son hôte Shabab Al Ahli sur le score de 1-2, lors de la rencontre qui les a opposés mardi soir, au stade Al Inmaa de Djeddah, dans la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Wissing a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien "Asharq Al-Awsat" : "Je suis triste à cause de cette défaite, nous voulions gagner pour compenser le revers en championnat."

Al Ittihad a ainsi perdu pour la deuxième fois de suite, après être tombé chez son hôte Al Hilal sur le score de 1-3, samedi dernier, lors de la huitième journée du championnat saoudien Roshn.

Au sujet des raisons de la défaite, il a expliqué : "Nous avons encaissé deux buts à cause d'erreurs faciles qui ont compliqué la tâche par la suite. Mon travail en tant qu'entraîneur est de travailler avec les joueurs. Nous avons été meilleurs en seconde période, nous sommes arrivés devant le but adverse, mais nous n'avons pas réussi."

Il a ajouté : "Nous avons joué avec trois attaquants parce que nous avions davantage de centres, et il était possible d'exploiter l'un de ces centres. Nous n'avons pas bien joué cette rencontre, nous avons eu de nombreuses occasions et nous aurions pu être meilleurs."

Il a poursuivi : "Seul le mauvais début est en cause. J'ai vu les statistiques, nous avions totalement la possession du ballon avec un pourcentage élevé, et c'est la preuve de notre maîtrise. Nous avons essayé de renverser la rencontre mais nous n'avons pas réussi."

Il a continué : "N'oublions pas que nous avions une rencontre difficile deux jours plus tôt, avec des conditions compliquées, cela nous a affectés, mais ce n'est pas une excuse."

Il a enchaîné : "Après une défaite, l'avis qui parle de changer les joueurs est facile. Nous l'avons déjà fait et nous avons gagné, mais après une défaite, les paroles deviennent faciles. Lorsque je prends une décision, c'est sur la base de l'analyse."

Il a complété : "La première longue trêve peut avoir un impact. Nous voulions revenir en force mais cela ne s'est pas produit. Il y a des joueurs qui sont restés longtemps sans jouer, et cela a un impact, mais nous avons bien travaillé durant cette période et nous n'avons pas été heureux au niveau des résultats."

Il a conclu : "Avant la trêve, nous avons commis quelques erreurs, mais nous avons eu la réussite d'obtenir de bons résultats, et c'est ce qui diffère de ce qui se passe actuellement. Mon travail, en cas de victoire comme de défaite, est d'analyser tous les aspects puis de travailler à les corriger."

Ce faux pas est le deuxième consécutif d'Al Ittihad dans la compétition asiatique, après le match nul 1-1 contre les Qatariens d'Al Shamal lors de la première journée de la phase de ligue.

Le total d'Al Ittihad reste bloqué à un seul point, avec lequel le club occupe la douzième place au classement du groupe Ouest de la compétition asiatique.