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Al-Hilal frôle l’irrationnel… Le club saoudien aurait soumis une offre « folle » pour arracher Rafinha au FC Barcelone

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Le joueur va-t-il accepter cette offre mirobolante ?

Selon plusieurs médias, le club saoudien Al-Hilal a lancé ce samedi une nouvelle offensive pour recruter le Brésilien Raphinha, l’une des stars du FC Barcelone.

Le club saoudien avait déjà manifesté son intérêt à plusieurs reprises, mais Raphinha et le Barça avaient jusqu’ici choisi de poursuivre leur collaboration.

Selon le journal espagnol « Sport », le club saoudien serait prêt à lui proposer un salaire mirobolant, pouvant atteindre 50 millions d’euros par saison, soit plus de quatre fois ses émoluments actuels au Barça.

Lire aussi… Coup dur : Al-Dosari et Timbuktu pourraient passer par la case chirurgie, leur avenir est en suspens.

Rafinha perçoit actuellement 12 millions d’euros par saison au Barça ; Al-Hilal a donc choisi de le séduire avec une offre salariale difficile à refuser.

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Selon le média proche du club catalan, le joueur souhaite avant tout figurer dans les plans de l’entraîneur allemand Hansi Flick, mais l’offre saoudienne est difficile à refuser.

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir du joueur, sous contrat jusqu’en 2028, entre un maintien au Barça et une tentation saoudienne.

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