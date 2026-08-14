Al-Hilal fidèle à sa tradition historique lors de la soirée où il a fait chuter Al-Faisaly

Al-Hilal a perpétué sa tradition historique en entamant son parcours dans le championnat de la Roshn Saudi League, en parvenant à s'imposer face à Al-Fayha sur le score de 4-2, vendredi soir, dans le cadre de la première journée de la compétition, débutant ainsi la nouvelle saison par une précieuse victoire.

La victoire du « Zaïm » face à Al-Fayha n'a pas seulement représenté trois points engrangés : le club a également préservé un bilan remarquable lors de la journée inaugurale, en continuant d'éviter la défaite à l'entame de son parcours en championnat à travers l'histoire, un chiffre qui reflète la force d'Al-Hilal dans la gestion du coup d'envoi.

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Al-Hilal a abordé la rencontre avec force et est parvenu à inscrire trois buts durant la première mi-temps, par l'intermédiaire de Karim Benzema, Malcom et Ruben Neves, avant qu'Al-Fayha ne tente de revenir en seconde période en marquant deux buts, mais Al-Hilal a scellé la confrontation d'un quatrième but signé Neves sur penalty.

Avec cette victoire, Al-Hilal a prolongé sa série de résultats positifs lors de la première journée de la Roshn Saudi League, confirmant que la perte de points dès l'entame ne figure pas dans ses calculs, malgré la variation des adversaires et des circonstances d'une saison à l'autre.

Ce départ offre à Al-Hilal un précieux élan moral avant de poursuivre son parcours lors de la nouvelle saison, d'autant que le club vise à concourir pour tous les titres, confirmant une fois de plus que la journée inaugurale représente un rendez-vous où le « Zaïm » ne renonce pas à sa tradition historique d'éviter la défaite.