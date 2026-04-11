Al-Hilal et Al-Nassr s’affrontent pour recruter l’un des joueurs de l’Inter Milan prêtés cette saison.

Le défenseur français, actuellement prêté à l’Olympique de Marseille, est sous contrat avec



le club lombard jusqu’en 2028 .

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2028 et estimé à environ 15 millions d’euros, le latéral droit représente une opportunité de choix pour le mercato estival.

Selon le quotidien saoudien Al-Youm, le défenseur est revenu en force sur les radars des deux cadors saoudiens, surtout après avoir été écarté par l’OM et alors que son prêt touche à sa fin.



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Selon le quotidien, malgré l’intérêt des deux cadors saoudiens, le latéral français ne privilégie pas pour l’instant un départ vers la Roshen League.

Selon le quotidien, les clubs turcs de Fenerbahce et Galatasaray, ainsi que Manchester United, suivent aussi le dossier, même si son salaire annuel d’environ 5 millions d’euros pourrait constituer un obstacle.

Cette saison, le défenseur français a disputé 33 matchs sous le maillot de l’Olympique de Marseille, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives.



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