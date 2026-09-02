Les stars du club d'Al-Hilal ont dominé la liste de la sélection saoudienne des moins de 21 ans qui se prépare à participer au tournoi de football des Jeux asiatiques, tandis que le meilleur buteur du championnat Joy Elite en est absent.
La sélection saoudienne des moins de 21 ans se prépare à participer aux Jeux asiatiques organisés par la ville japonaise de Nagoya, du 14 septembre au 3 octobre de cette année.
L'Italien Luigi Di Biagio, sélectionneur des jeunes des « Verts », a dévoilé la liste finale qui se prépare à disputer le tournoi. Celle-ci compte 23 joueurs, dont 4 issus d'Al-Hilal : Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahal et Turki Al-Ghamil.
En revanche, la liste comprend 3 joueurs d'Al-Nassr : Awad Aman, Bassam Hazazi et Saad Haqawi, contre deux joueurs d'Al-Ittihad, à savoir Mohammed Barnawi et Farha Al-Shamrani, et autant d'Al-Qadisiyah, à savoir Ammar Al-Yuhaibi et Iyad Housa.
La liste ne compte qu'un seul joueur d'Al-Ahli, l'ailier Ziad Malla, deuxième meilleur buteur du championnat Joy Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans) avec 4 buts, à égalité avec Jefferson Ramos, la star d'Al-Fateh, arrivé du Cap-Vert.
Mais la plus grande surprise est l'absence du meilleur buteur du championnat saoudien des moins de 21 ans, Mohammed Al-Issa, attaquant d'Al-Ettifaq, qui a inscrit 5 buts lors des deux premiers matchs du tournoi.
Il convient de rappeler que la sélection saoudienne figure dans le groupe 4 des Jeux asiatiques, aux côtés de la sélection du Qatar qu'elle affrontera le 18 septembre, quatre jours avant sa rencontre face à la sélection de la Corée du Sud.
Voici la liste de la sélection saoudienne des moins de 21 ans
- Abdulrahman Al-Ghamdi - Al-Taawoun
- Yazan Al-Ruwaili - Al-Hazem
- Mahmoud Al-Barih - Al-Fateh
- Awad Dahal - Al-Ettifaq
- Sultan Al-Issa - Al-Riyadh
- Mohammed Barnawi - Al-Ittihad
- Mishal Al-Daoud - Al-Hilal
- Awad Aman - Al-Nassr
- Abdulaziz Al-Suwailem - Al-Fateh
- Saad Al-Mutairi - Al-Hilal
- Yazan Madani - Al-Kholood
- Bassam Hazazi - Al-Nassr
- Abdulaziz Al-Fawaz - Al-Fateh
- Iyad Housa - Al-Qadisiyah
- Farha Al-Shamrani - Al-Ittihad
- Rakan Al-Ghamdi - Al-Nassr
- Ammar Al-Yuhaibi - Al-Qadisiyah
- Ziad Malla - Al-Ahli
- Sabri Dahal - Al-Hilal
- Saad Haqawi - Al-Nassr
- Thamer Al-Khaibari - Al-Khaleej
- Turki Al-Ghamil - Al-Hilal