Les stars du club d'Al-Hilal ont dominé la liste de la sélection saoudienne des moins de 21 ans qui se prépare à participer au tournoi de football des Jeux asiatiques, tandis que le meilleur buteur du championnat Joy Elite en est absent.

La sélection saoudienne des moins de 21 ans se prépare à participer aux Jeux asiatiques organisés par la ville japonaise de Nagoya, du 14 septembre au 3 octobre de cette année.

L'Italien Luigi Di Biagio, sélectionneur des jeunes des « Verts », a dévoilé la liste finale qui se prépare à disputer le tournoi. Celle-ci compte 23 joueurs, dont 4 issus d'Al-Hilal : Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahal et Turki Al-Ghamil.

En revanche, la liste comprend 3 joueurs d'Al-Nassr : Awad Aman, Bassam Hazazi et Saad Haqawi, contre deux joueurs d'Al-Ittihad, à savoir Mohammed Barnawi et Farha Al-Shamrani, et autant d'Al-Qadisiyah, à savoir Ammar Al-Yuhaibi et Iyad Housa.

La liste ne compte qu'un seul joueur d'Al-Ahli, l'ailier Ziad Malla, deuxième meilleur buteur du championnat Joy Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans) avec 4 buts, à égalité avec Jefferson Ramos, la star d'Al-Fateh, arrivé du Cap-Vert.

Mais la plus grande surprise est l'absence du meilleur buteur du championnat saoudien des moins de 21 ans, Mohammed Al-Issa, attaquant d'Al-Ettifaq, qui a inscrit 5 buts lors des deux premiers matchs du tournoi.

Il convient de rappeler que la sélection saoudienne figure dans le groupe 4 des Jeux asiatiques, aux côtés de la sélection du Qatar qu'elle affrontera le 18 septembre, quatre jours avant sa rencontre face à la sélection de la Corée du Sud.

Voici la liste de la sélection saoudienne des moins de 21 ans