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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Al-Hilal en tête de la liste des jeunes Saoudiens en Asie, avec l'absence du meilleur buteur de la Ligue des champions de l'AFC

Jawwy Elite League U-21
Arabie Saoudite U21
Al Hilal U21
Arabie saoudite

L'Arabie saoudite se prépare pour un tournoi relevé

Les stars du club d'Al-Hilal ont dominé la liste de la sélection saoudienne des moins de 21 ans qui se prépare à participer au tournoi de football des Jeux asiatiques, tandis que le meilleur buteur du championnat Joy Elite en est absent.

La sélection saoudienne des moins de 21 ans se prépare à participer aux Jeux asiatiques organisés par la ville japonaise de Nagoya, du 14 septembre au 3 octobre de cette année.

L'Italien Luigi Di Biagio, sélectionneur des jeunes des « Verts », a dévoilé la liste finale qui se prépare à disputer le tournoi. Celle-ci compte 23 joueurs, dont 4 issus d'Al-Hilal : Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahal et Turki Al-Ghamil.

En revanche, la liste comprend 3 joueurs d'Al-Nassr : Awad Aman, Bassam Hazazi et Saad Haqawi, contre deux joueurs d'Al-Ittihad, à savoir Mohammed Barnawi et Farha Al-Shamrani, et autant d'Al-Qadisiyah, à savoir Ammar Al-Yuhaibi et Iyad Housa.

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Al Taawoun U21 crest
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La liste ne compte qu'un seul joueur d'Al-Ahli, l'ailier Ziad Malla, deuxième meilleur buteur du championnat Joy Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans) avec 4 buts, à égalité avec Jefferson Ramos, la star d'Al-Fateh, arrivé du Cap-Vert.

Mais la plus grande surprise est l'absence du meilleur buteur du championnat saoudien des moins de 21 ans, Mohammed Al-Issa, attaquant d'Al-Ettifaq, qui a inscrit 5 buts lors des deux premiers matchs du tournoi.

Il convient de rappeler que la sélection saoudienne figure dans le groupe 4 des Jeux asiatiques, aux côtés de la sélection du Qatar qu'elle affrontera le 18 septembre, quatre jours avant sa rencontre face à la sélection de la Corée du Sud.

Voici la liste de la sélection saoudienne des moins de 21 ans

  • Abdulrahman Al-Ghamdi - Al-Taawoun
  • Yazan Al-Ruwaili - Al-Hazem
  • Mahmoud Al-Barih - Al-Fateh
  • Awad Dahal - Al-Ettifaq
  • Sultan Al-Issa - Al-Riyadh
  • Mohammed Barnawi - Al-Ittihad
  • Mishal Al-Daoud - Al-Hilal
  • Awad Aman - Al-Nassr
  • Abdulaziz Al-Suwailem - Al-Fateh
  • Saad Al-Mutairi - Al-Hilal
  • Yazan Madani - Al-Kholood
  • Bassam Hazazi - Al-Nassr
  • Abdulaziz Al-Fawaz - Al-Fateh
  • Iyad Housa - Al-Qadisiyah
  • Farha Al-Shamrani - Al-Ittihad
  • Rakan Al-Ghamdi - Al-Nassr
  • Ammar Al-Yuhaibi - Al-Qadisiyah
  • Ziad Malla - Al-Ahli
  • Sabri Dahal - Al-Hilal
  • Saad Haqawi - Al-Nassr
  • Thamer Al-Khaibari - Al-Khaleej
  • Turki Al-Ghamil - Al-Hilal
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