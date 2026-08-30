Des rapports de presse ont fait exploser ce dimanche soir une surprise de taille : le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, songerait à mettre un terme définitif à sa carrière footballistique, et ce après les informations l'ayant lié à un départ du club.

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Des rapports de presse indiquent à l'heure actuelle qu'Al-Hilal signera un accord de résiliation financière avec Benzema, et ce après avoir bouclé le transfert de l'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Aston Villa.

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Selon le journal saoudien « Al-Yaum », Al-Hilal pourrait être le dernier chapitre de la carrière de Benzema dans le monde du football, si le club saoudien décide de se séparer du buteur français.

Le journal a précisé que Benzema envisage sérieusement de prendre sa retraite du football après son aventure à Al-Hilal, et qu'il ne souhaite pas se lancer dans une nouvelle expérience.

Benzema avait écrit une grande histoire avec le Real Madrid, remportant de nombreux titres au fil de 14 années, avant de rejoindre Al-Ittihad à l'été 2023, puis Al-Hilal en janvier 2026.