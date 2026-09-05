Al-Hilal en attente du cerveau : Liverpool annonce le départ de Richard Hughes

Le club de Liverpool a annoncé le départ de son directeur sportif écossais Richard Hughes de son poste, après environ deux ans à la tête de cette fonction, dans un contexte de spéculations quasi confirmées quant à sa prise de fonctions au même poste au sein du club saoudien d'Al-Hilal au cours de la prochaine période.

Le club de Liverpool a publié un communiqué sur son site officiel, dans lequel il a confirmé que Hughes a démissionné de son poste de directeur sportif du club pour relever un nouveau défi, précisant qu'il travaille actuellement à choisir la personne qui lui succédera au cours de la prochaine période.

Bien que le club anglais n'ait pas révélé la nature de ce défi, des rapports de presse antérieurs ont confirmé que Hughes deviendrait le nouveau directeur sportif d'Al-Hilal dès la fin de la période des transferts estivaux, laquelle s'est déjà achevée mardi dernier.

Le club saoudien a préparé la voie à Hughes en concluant un accord avec les membres de son équipe de travail, au premier rang desquels l'Anglais Simon Francis, qui a assumé la responsabilité de la gestion des opérations du « Zaïm » lors du mercato estival en cours.

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Hughes a déclaré dans un message d'adieu publié par le club anglais : « Avant tout, je voudrais répéter ce que j'avais dit à mon arrivée : ce fut une immense fierté pour moi d'avoir eu cette opportunité de servir cette institution formidable et unique, et c'est une chose pour laquelle je resterai toujours reconnaissant. »

Il a ajouté : « Ma reconnaissance s'étend également à la direction et aux propriétaires pour leur soutien et leur leadership, ainsi qu'aux employés du club à tous les niveaux, qui donnent tant pour que Liverpool soit ce qu'il est aujourd'hui, et aux joueurs qui apportent une contribution considérable. »

Et de conclure : « De même aux supporters qui soutiennent l'équipe en grand nombre, quand et où que se disputent les matches. Je continuerai toujours à suivre le club et à le soutenir avec beaucoup d'affection, et je souhaite à toutes les personnes concernées beaucoup de réussite et de succès pour cette saison et au-delà. »

Richard Hughes occupait le poste de directeur sportif du club de Liverpool depuis juin 2024, après avoir occupé la même fonction au club de Bournemouth.

Durant son mandat, Liverpool a réussi à remporter le titre de Premier League pour la deuxième fois de son histoire, et son vingtième titre au total, et s'est également qualifié pour la Ligue des champions au cours de ces deux saisons.