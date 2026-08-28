Al-Hilal a inondé les filets de son hôte Al-Khaleej sur le score de (5-1) dans une rencontre spectaculaire accueillie par le stade Prince Mohammed bin Fahd ce vendredi soir, pour le compte de la quatrième journée de la Saudi Pro League.

Al-Hilal a dominé les débats grâce à un récital offensif précoce qui lui a permis de sceller les trois points dès la première mi-temps, portant son total à 9 points avec un parcours parfait en trois rencontres qui le hissent à la deuxième place, tandis qu'Al-Khaleej reste bloqué à 3 points, à la 13e place.

Al-Hilal a rapidement concrétisé sa domination précoce dès la 15e minute, après que Savić a adressé un centre soigné depuis le côté gauche, repris par Mitrović d'une tête excellente qui a logé le ballon au fond des filets.

La pression des visiteurs s'est poursuivie à travers les déplacements gênants de Summerville, qui ont abouti au deuxième but à la 29e minute après une percée magique du Néerlandais et une passe décisive pour Savić, qui l'a expédiée directement au but.

La réaction des locaux ne s'est pas fait attendre : après une première tentative d'Al-Saadi à la 36e minute, Al-Khaleej a réussi à réduire l'écart à la 38e minute, à la suite d'un face-à-face de Crespo avec le gardien et d'un premier arrêt de Bounou, avant qu'Al-Amri ne revienne pour reprendre le ballon d'une tête au fond des filets.

La réponse d'Al-Hilal a été rapide : Hernández a redonné l'écart d'un troisième but à la 40e minute, d'une frappe surpuissante depuis l'intérieur de la surface, avant que Summerville ne couronne son effort exceptionnel d'un quatrième but à la 43e minute, après un superbe dribble sur le défenseur Asiri et un face-à-face total avec le gardien. À la troisième minute du temps additionnel, Mendes a bouclé le quintuplé de la première mi-temps après avoir déjoué le gardien Morris et placé le ballon en toute décontraction au fond des filets.

Al-Hilal a abordé la seconde période en poursuivant son élan offensif, et Mendes a bien failli ajouter le sixième but à la 47e minute d'une frappe qui est passée à côté du poteau. Les occasions se sont enchaînées par l'intermédiaire de Summerville aux 54e et 61e minutes, au milieu des tentatives d'Al-Khaleej à travers une frappe de Crespo repoussée par Bounou.

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La 64e minute a été le théâtre d'une action arbitrale qui a suscité une large controverse : Bounou a transmis le renvoi à son coéquipier Koulibaly, mais le défenseur sénégalais a pris le ballon à la main pour le repositionner, pensant que le jeu n'avait pas commencé, ce qui a conduit l'arbitre à accorder un penalty à Al-Khaleej, considérant que le ballon était déjà en mouvement sur le terrain, une décision confirmée par la technologie de la VAR.

Bounou a réussi, à sa manière, à repousser le penalty tiré par Barrow, protégeant ainsi ses filets et privant Al-Khaleej de réduire l'écart. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, malgré les tentatives offensives d'Al-Hilal pour creuser l'écart, dont la plus notable a été un face-à-face de Summerville dans le temps additionnel, qu'il a conclu par une frappe venue heurter le poteau.