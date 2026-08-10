La direction du club saoudien d'Al Hilal durcit son discours dans le dossier Joao Cancelo, adressant un message implicite au Barça : le latéral portugais reste un joueur d'Al Hilal jusqu'à nouvel ordre.

Le club de la capitale a annoncé la liste des numéros de ses joueurs pour la nouvelle saison 2026/2027, qui a vu le Portugais de 32 ans se voir attribuer le maillot numéro 20, soit le même numéro qu'il portait lors de son premier passage avec l'équipe, et qu'il porte également avec la sélection du Portugal.

Le journal espagnol « Sport » a souligné que cette démarche intervient malgré le fait que le transfert de Cancelo vers le Barça touche à sa fin, pour environ 10 millions d'euros, après un accord quasi complet entre les deux clubs sur les détails de l'opération dont le joueur était la cible depuis la fin de la saison dernière.

Cancelo avait disputé 23 matchs sous le maillot du Barça lors de la seconde moitié de la saison dernière, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives, s'imposant comme un élément essentiel de l'effectif de Hansi Flick, dans un contexte de blessures musculaires à répétition d'Alejandro Balde.

Bien que ce transfert soit une priorité pour le directeur sportif Deco et l'entraîneur allemand Flick, qui a demandé de le recruter à nouveau après ses performances remarquées, certaines complications fiscales ont retardé l'annonce officielle du transfert.

En revanche, Al Hilal ne compte pas Cancelo dans ses plans sportifs pour la saison prochaine, après le recrutement de Mohamed Mehzari pour 8 millions d'euros afin d'occuper le même poste, et ne tient qu'à récupérer la valeur de son investissement après l'avoir recruté de Manchester City, ce qui explique son insistance à obtenir 10 millions d'euros, montant que le Barça se dit prêt à verser pour un joueur qui connaît bien le club et sait évoluer sur les deux côtés.

Malgré toutes ces évolutions, Cancelo a repris l'entraînement avec Al Hilal le 7 août courant, à l'issue de ses vacances après sa participation à la Coupe du monde et son élimination en huitièmes de finale face à l'Espagne, et après quelques jours d'entraînements individuels, il a rejoint de manière surprenante le groupe sous la direction de Simone Inzaghi, une démarche que le club a renforcée en lui attribuant le numéro 20.

Malgré tout, la confiance demeure au sein du Barça quant à la possibilité de boucler l'opération avant le 1er septembre et de voir Cancelo revêtir le maillot blaugrana pour la troisième fois de sa carrière.