La course au recrutement de l’entraîneur portugais Alexandre Santos semble déjà tranchée : le club soudanais Al-Hilal est sur le point de finaliser l’accord, devançant ainsi l’Armée royale marocaine et le Zamalek SC, qui espéraient tous deux s’attacher les services du technicien pour la nouvelle saison.

Le Zamalek voyait en effet en Alexandre Santos, l’actuel coach de l’Armée royale, l’un des candidats les plus sérieux pour succéder à Moutamad Jamal, ses qualités techniques et sa solide expérience africaine ayant convaincu les responsables du club égyptien.

Selon le média marocain Al-Anbaa TV, le club soudanais aurait trouvé un accord définitif avec Alexandre Santos pour qu’il prenne les rênes de l’équipe dès le début de la saison prochaine, ce qui s’annonce comme l’un des transferts d’entraîneurs les plus retentissants du football africain.

Selon le média, le retard pris par la direction de l’Armée royale dans la finalisation du renouvellement du contrat de l’entraîneur portugais a permis à Al-Hilal d’engager des négociations poussées, puis d’obtenir l’accord de Santos pour prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine.

Selon le média, Santos rejoindra officiellement le staff technique du Hilal à l’issue de son aventure avec l’Armée royale. Il dirigera son équipe actuelle lors de la dernière journée du championnat marocain, à l’occasion de la réception de Nahda Zemamra, avant de prendre ses nouvelles fonctions au sein du club soudanais.

L’Armée royale se trouve donc contrainte de chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le contrat du technicien de 49 ans s’achevant à l’issue du championnat marocain.

Au classement, l’Armée royale pointe à la troisième place avec 54 points, juste derrière le Nahd El Borj (54 points également, mais une meilleure différence de buts) et à deux longueurs du leader, le Maghreb de Fès (56 points).